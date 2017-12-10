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Tootmine lõpetatud
246E7QDAB/00
Erksad, elutruud värvid
See erakordne avara värvigammaga särav laiekraankuvar näitab elutruid värve elegantses korpuses, lisades igale kodule või kontorile sära ja värskust.
E Line
24 (vaadatav 23,6" / 59,9 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.
Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.