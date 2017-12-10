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Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Erksad, elutruud värvid

See erakordne avara värvigammaga särav laiekraankuvar näitab elutruid värve elegantses korpuses, lisades igale kodule või kontorile sära ja värskust.

Kuva kõik eelised

elegantses vormis

Erksad, elutruud värvid

  • E Line

  • 24 (vaadatav 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

Suurpärane läikiv viimistlus teie koduse interjööri täiustamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.

  2. Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

  3. ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

  4. Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.

  6. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.