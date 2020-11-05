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Tootmine lõpetatud
246E9QDSB/00
Suurepärased värvid, stiilne disain
Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.
E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
„Philips on pühendunud säästlike ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamisele kogu monitoride tootesarjas. Kõikides korpuse plastosades, metallist raami osades ja pakkematerjalides kasutatakse 100% ringlussevõetavaid materjale. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti. RoHS-standardite range järgimine tagab mürgiste ainete, näiteks plii olulise vähendamise või kõrvaldamise. CCFL-taustvalgusega monitoride elavhõbedasisaldust vähendati oluliselt ning LED-taustvalgusega monitoridest kõrvaldati elavhõbe täielikult.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-10-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
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NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.