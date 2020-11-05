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Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased värvid, stiilne disain

Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.

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Suurepärased värvid, stiilne disain

  • E Line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Keskkonnasõbralikud materjalid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele

„Philips on pühendunud säästlike ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamisele kogu monitoride tootesarjas. Kõikides korpuse plastosades, metallist raami osades ja pakkematerjalides kasutatakse 100% ringlussevõetavaid materjale. Mõnes valitud mudelis kasutame kuni 65% tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti. RoHS-standardite range järgimine tagab mürgiste ainete, näiteks plii olulise vähendamise või kõrvaldamise. CCFL-taustvalgusega monitoride elavhõbedasisaldust vähendati oluliselt ning LED-taustvalgusega monitoridest kõrvaldati elavhõbe täielikult.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

HDMI tagab universaalse digitaalse ühenduvuse

HDMI tagab universaalse digitaalse ühenduvuse

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-10-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  5. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.