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Tootmine lõpetatud
246E9QJAB/01
Suurepärased värvid, stiilne disain
Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.
E Line
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
4.3
5-st
29
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Positiivsed omadused
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Negatiivsed omadused
Nie stwierdziłem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
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NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.