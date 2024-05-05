30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
V Line
24" (61 cm)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
4.2
5-st
13
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Michasz
05/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Positiivsed omadused
Bardzo wytrzymały
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite