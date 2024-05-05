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    Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
  • Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

246V5LSB/00

4.2
| (13) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
Nautige erksaid LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!
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Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

  • V Line

  • 24" (61 cm)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

13

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

3

05/05/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Positiivsed omadused

Bardzo wytrzymały

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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