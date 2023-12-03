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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.
Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See Philipsi ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 165 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 165 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner
MPRT (motion picture response time) (liikuva pildi reaktsiooniaeg) on intuitiivsem viis kirjeldada ekraani reaktsiooniaega. See viitab otseselt ajale, mis kulub hägusa müra asemel selge pildi kuvamisele. Philipsi mängurimonitor pakub 1 ms MPRT reaktsiooniaega, mis eemaldab liikumisest tingitud hägu ning tagab selgema ja täpsema pildi, muutes teie mängukogemuse paremaks. Parim valik põnevate ja liikumist täis mängude jaoks.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Positiivsed omadused
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Negatiivsed omadused
Neviem nájsť icc profil na internete
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
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Monitor võib pildil näidatust erineda.