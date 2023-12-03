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  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Energy Label Europe E
    Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele
  • Viige mängimine uuele tasemele

Evnia Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

24M1N3200ZS/01

4
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Viige mängimine uuele tasemele
See Philipsi mängumonitor on suurepärane kõikehaarav ekraan intensiivsete arvutimängude jaoks. Sünkroonimistehnoloogia 165 Hz ja 1 ms tagavad sujuva mängimise. Peaaegu raamita ekraan Ultra Wide-Color'iga suurendab kaasahaaravat visuaalset kogemust.
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Viige mängimine uuele tasemele

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.

165 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

165 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See Philipsi ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 165 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 165 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner

1 ms (MPRT) kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

1 ms (MPRT) kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

MPRT (motion picture response time) (liikuva pildi reaktsiooniaeg) on intuitiivsem viis kirjeldada ekraani reaktsiooniaega. See viitab otseselt ajale, mis kulub hägusa müra asemel selge pildi kuvamisele. Philipsi mängurimonitor pakub 1 ms MPRT reaktsiooniaega, mis eemaldab liikumisest tingitud hägu ning tagab selgema ja täpsema pildi, muutes teie mängukogemuse paremaks. Parim valik põnevate ja liikumist täis mängude jaoks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Positiivsed omadused

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Negatiivsed omadused

Neviem nájsť icc profil na internete

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  6. MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.

  7. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  8. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  9. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  11. Monitor võib pildil näidatust erineda.