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Evnia Gaming monitorFull-HD mängumonitor

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Auhinnad
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See 24-tolline IPS-monitor annab mängude mängimisel terava pildi. 144 Hz värskendussageduse ja 0,5 ms nutika MBR-iga võite oodata selget pilti ja kvaliteetset igakülgset mängukogemust.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

4

Auhinnad

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Positiivsed omadused

Omjer cijene i kvalitete

Negatiivsed omadused

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Positiivsed omadused

One of the best monitors in its price range.

Negatiivsed omadused

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Positiivsed omadused

parametry, cena

Negatiivsed omadused

zvuk reprodkuktorů

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  4. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  5. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  6. Selle monitori eesmärk on püüelda jätkusuutlikkuse poole – monitori korpus on valmistatud kuni 85% ulatuses tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastist.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  8. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  9. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  10. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  11. Monitor võib pildil näidatust erineda.

  12. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.