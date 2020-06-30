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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke LED-teler

24PHS4031/12

4.7

| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

Üliõhuke LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4000 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub HEVC-pildikvaliteet ja selge heli.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke LED-teler

  • 60 cm (24")

  • LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

3
2
1

30/06/2020

България

България

Чудесен продукт Много добро качество на картината

Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт

Positiivsed omadused

Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.

Negatiivsed omadused

не сме установили

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2018-06-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2018-06-30

28/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný, cenově dostupný, výborný obraz

Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

22/04/2018

България

България

Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!

Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.