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Tootmine lõpetatud
24PHS4031/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4000 seeria stiilne disain täiustab teie kodust interjööri. Nautige lõõgastavat meelelahutuselamust, mida pakub HEVC-pildikvaliteet ja selge heli.
60 cm (24")
LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.
4.7
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
30/06/2020
България
Чудесен продукт Много добро качество на картината
Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт
Positiivsed omadused
Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.
Negatiivsed omadused
не сме установили
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2018-06-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2018-06-30
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Veselina70
22/04/2018
България
Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!
Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.