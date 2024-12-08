Ülikiire 240 Hz värskendussagedus praktiliselt viivitusteta mängimiseks

Kiiret reageerimist nõudvate mängude puhul pakub ülikiire 240 Hz värskendussagedus ülisujuvat ja viivitusteta mänguelamust. See Philipsi ekraan joonistab ekraanipildi kuni 240 korda sekundis, mis on märksa suurem kui tavalise ekraani puhul. Eriti selliste tempokate mängude puhul nagu FPS ja võidusõidumängud, annab 240 Hz suurepärase liikumise ja selged visuaalid. Philipsi 240 Hz-ga on pilt mänguekraanil moonutuste ja kummitusteta. Tunnetate sügavat mängimise kogemust, nagu oleks kõik päris elus.