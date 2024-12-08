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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Kiiret reageerimist nõudvate mängude puhul pakub ülikiire 240 Hz värskendussagedus ülisujuvat ja viivitusteta mänguelamust. See Philipsi ekraan joonistab ekraanipildi kuni 240 korda sekundis, mis on märksa suurem kui tavalise ekraani puhul. Eriti selliste tempokate mängude puhul nagu FPS ja võidusõidumängud, annab 240 Hz suurepärase liikumise ja selged visuaalid. Philipsi 240 Hz-ga on pilt mänguekraanil moonutuste ja kummitusteta. Tunnetate sügavat mängimise kogemust, nagu oleks kõik päris elus.
0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.
Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).
1.0
5-st
1
Arvustus
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Negatiivsed omadused
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.