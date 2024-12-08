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  • Energy Label Europe E
    Laiendage oma mänguhorisonti
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Evnia Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

25M2N3200W/01

1
| (1) Arvustus
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Me kõik räägime "ilusast" kiirusest. Sellel monitoril on 240Hz värskendussagedus ja 16 : 9 Full HD ekraan, et saaksite oma mängu mängida reaalajas kiirusega koos karge ja üksikasjaliku pildiga.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Ülikiire 240 Hz värskendussagedus praktiliselt viivitusteta mängimiseks

Ülikiire 240 Hz värskendussagedus praktiliselt viivitusteta mängimiseks

Kiiret reageerimist nõudvate mängude puhul pakub ülikiire 240 Hz värskendussagedus ülisujuvat ja viivitusteta mänguelamust. See Philipsi ekraan joonistab ekraanipildi kuni 240 korda sekundis, mis on märksa suurem kui tavalise ekraani puhul. Eriti selliste tempokate mängude puhul nagu FPS ja võidusõidumängud, annab 240 Hz suurepärase liikumise ja selged visuaalid. Philipsi 240 Hz-ga on pilt mänguekraanil moonutuste ja kummitusteta. Tunnetate sügavat mängimise kogemust, nagu oleks kõik päris elus.

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Negatiivsed omadused

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  4. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  5. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.