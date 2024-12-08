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25M2N3200W/01
Laiendage oma mänguhorisonti
Me kõik räägime "ilusast" kiirusest. Sellel monitoril on 240Hz värskendussagedus ja 16 : 9 Full HD ekraan, et saaksite oma mängu mängida reaalajas kiirusega koos karge ja üksikasjaliku pildiga.
Evnia 3000
25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Kõige intensiivsemaid ja kaasahaaravamaid märulimänge mängides tagab ülikiire 240 Hz värskendussagedus erakordselt sujuva ja viivituseta mängukogemuse. See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 240 korda sekundis, olles tavalisest ekraanist märgatavalt kiirem. Eriti just kiire tempoga mängudes, nagu FPS- ja võidusõidumängud, tagab 240 Hz suurepärase liikumise sujuvuse ning selge pildi. Philipsi 240 Hz ekraanil kuvatakse mängu tegevusstseenid jõnksumise ja varikujutisteta. Saate mängu sügavamalt sisse elada ja tunnete, nagu viibiksite ise mängus.
0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.
Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.
1.0
5-st
1
Arvustus
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Negatiivsed omadused
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.