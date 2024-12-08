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Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

25M2N3200W/01

1

| (1) Arvustus

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Me kõik räägime "ilusast" kiirusest. Sellel monitoril on 240Hz värskendussagedus ja 16 : 9 Full HD ekraan, et saaksite oma mängu mängida reaalajas kiirusega koos karge ja üksikasjaliku pildiga.

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Ülikiire 240 Hz värskendussagedus praktiliselt viivituseta mängimiseks

Ülikiire 240 Hz värskendussagedus praktiliselt viivituseta mängimiseks

Kõige intensiivsemaid ja kaasahaaravamaid märulimänge mängides tagab ülikiire 240 Hz värskendussagedus erakordselt sujuva ja viivituseta mängukogemuse. See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 240 korda sekundis, olles tavalisest ekraanist märgatavalt kiirem. Eriti just kiire tempoga mängudes, nagu FPS- ja võidusõidumängud, tagab 240 Hz suurepärase liikumise sujuvuse ning selge pildi. Philipsi 240 Hz ekraanil kuvatakse mängu tegevusstseenid jõnksumise ja varikujutisteta. Saate mängu sügavamalt sisse elada ja tunnete, nagu viibiksite ise mängus.

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
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3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Negatiivsed omadused

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga

  3. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  4. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  5. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.