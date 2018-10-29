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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.
Philips Evnia 280 Hz ekraan tagab teie mängukogemuse uue dimensiooni. Madal sisendviivitus koos muutuva värskenduskiiruse tehnoloogiaga pakub kaasahaaravat mängueelist. Lisaks pakub meie suure eraldusvõimega, laia vaatenurgaga paneel realistlikku mänguhooldust, mis tagab ületamatu värvitäpsuse. Keskenduge sellele, mis on oluline, kuna reguleeritav alus tagab teile väärilise mugavuse ja virvendusvaba vaatamise, nii et jätkate mängimist ilma tervisemuredeta.
Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.
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NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
Monitor võib pildil näidatust erineda.