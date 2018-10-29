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  • Teie mängukogemus on parim
  • Teie mängukogemus on parim
  • Teie mängukogemus on parim
  • Teie mängukogemus on parim
  • Energy Label Europe E
    Teie mängukogemus on parim
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  • Teie mängukogemus on parim

Evnia Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

25M2N5200P/00

Teie mängukogemus on parim
Mängumonitor, millel on mõlema maailma parimad omadused. SmartContrast koos AMD FreeSync Premium tehnoloogia ja 280 Hz värskendussageduse kombinatsiooniga tagab sujuva ja viivitusvaba mängu ilma visuaalses pooles järeleandmisi tegemata.
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Teie mängukogemus on parim

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.

280 Hz hiilgav värskendussagedus kõige sujuvamaks mängimiseks

280 Hz hiilgav värskendussagedus kõige sujuvamaks mängimiseks

Philips Evnia 280 Hz ekraan tagab teie mängukogemuse uue dimensiooni. Madal sisendviivitus koos muutuva värskenduskiiruse tehnoloogiaga pakub kaasahaaravat mängueelist. Lisaks pakub meie suure eraldusvõimega, laia vaatenurgaga paneel realistlikku mänguhooldust, mis tagab ületamatu värvitäpsuse. Keskenduge sellele, mis on oluline, kuna reguleeritav alus tagab teile väärilise mugavuse ja virvendusvaba vaatamise, nii et jätkate mängimist ilma tervisemuredeta.

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust

  6. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  7. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  9. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  10. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  11. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  12. Monitor võib pildil näidatust erineda.