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  • Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
  • Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Tootmine lõpetatud

Täis-HD LCD-kuvar

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

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Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

8

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
2
1

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Positiivsed omadused

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Negatiivsed omadused

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Positiivsed omadused

znakomite kolory

Negatiivsed omadused

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

29/12/2017

Polska

Polska

Doskonały według mnie

Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga