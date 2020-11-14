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Tootmine lõpetatud
273V7QJAB/01
Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
4.8
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Positiivsed omadused
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Negatiivsed omadused
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Positiivsed omadused
znakomite kolory
Negatiivsed omadused
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
piotrino
29/12/2017
Polska
Doskonały według mnie
Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
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