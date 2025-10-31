USB-C võimaldab teil laadida oma sülearvutit otse monitorist

Philipsi monitorisse on sisse ehitatud laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat* sülearvutit otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Ühendage kõik välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, lihtsasti monitori dokkimisjaamaga. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.