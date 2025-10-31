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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
B Line
27" (68,6 cm)
2560 × 1440 (QHD)
Philipsi monitorisse on sisse ehitatud laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat* sülearvutit otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Ühendage kõik välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, lihtsasti monitori dokkimisjaamaga. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.
Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 või 2560 × 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, nt USB-C, Displayport ja HDMI, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.
TÜV Rheinlandi Eye Comforti standardiga varustatud Philipsi ekraan aitab ennetada pikaajalise arvuti kasutamisega kaasnevat silmade väsimust. TÜV Eye Comforti sertifikaadiga Philipsi ekraan pakub võbeluseta ja peegeldusteta pilti, LowBlue režiimi, laia vaatenurka ja paremat pildikvaliteedi ekraani erinevates nurkades. Kõik see ja aluse ergonoomiline disain tagavad ideaalse vaatamiskogemuse. Kaitske oma silmi ja tõhustage oma tööd.
Auhinnad
4.4
5-st
16
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Pavvik
31/10/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
See arvustus tehti tootele Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
See arvustus tehti tootele Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B1 Głośnik kina domowego Nano
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B1 Głośnik kina domowego Nano
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Positiivsed omadused
Функціонал та якість
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas USB-C-, DP- või HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.
USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.