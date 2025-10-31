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MonitorLCD-monitor USB-C dokkimisega

276B1/00

4.4
| (16) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

1 auhind

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See Philipsi monitor pakub 90 W toidet ja lihtsat sülearvuti dokkimislahendust. Saate korraga vaadata QHD-pilti ning laadida oma sülearvutit ja ühendada Etherneti, kasutades selleks üht USB-C-kaablit. Silmade väsimist aitavad vähendada TUV sertifikaadiga funktsioonid.
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USB-C dokkimisega

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  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 × 1440 (QHD)

USB-C võimaldab teil laadida oma sülearvutit otse monitorist

USB-C võimaldab teil laadida oma sülearvutit otse monitorist

Philipsi monitorisse on sisse ehitatud laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat* sülearvutit otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Ühendage kõik välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, lihtsasti monitori dokkimisjaamaga. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 või 2560 × 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, nt USB-C, Displayport ja HDMI, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.

TÜV Eye Comfort aitab vähendada teie silmade väsimust

TÜV Eye Comfort aitab vähendada teie silmade väsimust

TÜV Rheinlandi Eye Comforti standardiga varustatud Philipsi ekraan aitab ennetada pikaajalise arvuti kasutamisega kaasnevat silmade väsimust. TÜV Eye Comforti sertifikaadiga Philipsi ekraan pakub võbeluseta ja peegeldusteta pilti, LowBlue režiimi, laia vaatenurka ja paremat pildikvaliteedi ekraani erinevates nurkades. Kõik see ja aluse ergonoomiline disain tagavad ideaalse vaatamiskogemuse. Kaitske oma silmi ja tõhustage oma tööd.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-7185186

Arvustused

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4.4

5-st

16

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

2
1

31/10/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

See arvustus tehti tootele Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

See arvustus tehti tootele Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B1 Głośnik kina domowego Nano

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele B1 Głośnik kina domowego Nano

14/03/2024

Україна

Україна

дуже, дууже гарний офісний монітор

Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.

Positiivsed omadused

Функціонал та якість

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

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Lahtiütlused

  1. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas USB-C-, DP- või HDMI-sisendi puhul.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  6. Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.

  7. USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.

  8. Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.

  9. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  10. Monitor võib pildil näidatust erineda.