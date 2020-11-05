TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Energy Label Europe E
    Suurepärased värvid, stiilne disain
  • Suurepärased värvid, stiilne disain
  • Suurepärased värvid, stiilne disain
  • Energy Label Europe E
    Suurepärased värvid, stiilne disain
  • Suurepärased värvid, stiilne disain
  • Suurepärased värvid, stiilne disain

Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Suurepärased värvid, stiilne disain
Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.
Kuva kõik eelised

Suurepärased värvid, stiilne disain

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Täiskõrglahutus (1920 x 1080)

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-7185178

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, FreeSync ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Muud nimed on toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  5. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.