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Tootmine lõpetatud
E Line
27" (68,6 cm)
Täiskõrglahutus (1920 x 1080)
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Auhinnad
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
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See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
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See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
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See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226E9QDSB РК-монітор
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
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NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.