Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.