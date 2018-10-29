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Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

276E9QSB/01

Suurepärased värvid, stiilne disain

Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.

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Suurepärased värvid, stiilne disain

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

Tehnilised andmed

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  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.