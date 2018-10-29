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Tootmine lõpetatud
276E9QSB/01
Suurepärased värvid, stiilne disain
Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.