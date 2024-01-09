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  • Energy Label Europe G
    Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
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  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Energy Label Europe G
    Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
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  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
  • Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks

Evnia Gaming Monitor4K HDR kuvar Ambiglowga

279M1RV/00

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| (2) Auhinnad

1 auhind

Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
Tõeliste konsoolimängude entusiastide jaoks pakub Xboxi ekraan uut mänguajajärku. Nautige UltraClear 4K Nano IPS-kuvariga visuaalset naudingut ja värvitäpsust. DisplayHDR 600 tagab elutruu pildikvaliteedi.
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Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks

  • Loodud Xboxi jaoks

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

Loodud Xboxi jaoks optimaalse mänguelamuse saamiseks

Loodud Xboxi jaoks optimaalse mänguelamuse saamiseks

Uus konsoolimängude kvaliteet. Töötasime koos Xboxi meeskonnaga välja Xboxile mõeldud kuvari, mis tagab Xboxi X-seeria optimaalse vaatemängu kohe, kui seadme ühendate.

AMD FreeSync™ Premium Pro; sujuv ja väikese viiteaajaga HDR mängimine

AMD FreeSync™ Premium Pro; sujuv ja väikese viiteaajaga HDR mängimine

Mängimine ei tohiks olla valik katkendliku mänguviisi või katkiste raamide vahel. Sellel ekraanil on AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikaat, mis pakub muutuvat värskendussagedust (VRR) ja tõelist HDR-mängukogemust. See pakub kombinatsiooni sujuvast tippjõudlusega mängimisest ja erakordselt suure dünaamilise ulatusega visuaalidest, säilitades samas madala latentsuse.

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-1679621

Arvustused

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1.0

5-st

2

Auhinnad

5
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09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Negatiivsed omadused

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976

  6. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  7. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  8. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  10. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  11. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  13. Monitor võib pildil näidatust erineda.