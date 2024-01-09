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279M1RV/00
Loodud Xboxi jaoks
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
Uus konsoolimängude kvaliteet. Töötasime koos Xboxi meeskonnaga välja Xboxile mõeldud kuvari, mis tagab Xboxi X-seeria optimaalse vaatemängu kohe, kui seadme ühendate.
Mängimine ei tohiks olla valik katkendliku mänguviisi või katkiste raamide vahel. Sellel ekraanil on AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikaat, mis pakub muutuvat värskendussagedust (VRR) ja tõelist HDR-mängukogemust. See pakub kombinatsiooni sujuvast tippjõudlusega mängimisest ja erakordselt suure dünaamilise ulatusega visuaalidest, säilitades samas madala latentsuse.
Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane
Auhinnad
1.0
5-st
2
Auhinnad
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Negatiivsed omadused
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
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Monitor võib pildil näidatust erineda.