144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane