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  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Energy Label Europe E
    Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid
  • Lihtsamad igapäevased rutiinid

Business monitor4K UHD monitor

27B1N3800/00

Lihtsamad igapäevased rutiinid
Selle 27-tolline monitori 4K lahutusvõime ja 1,074 miljardine värvigamma võimaldab luua ilusaid maailmu. Lisaks võimaldavad DisplayPorti ühenduus ja IPS-paneel töökohas väga erinevaid kasutusvõimalusi.
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  • 3000 seeria

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

IPS tehnoloogia, et värvid oleksid rikkalikud ja vaatamisnurgad suured

IPS tehnoloogia, et värvid oleksid rikkalikud ja vaatamisnurgad suured

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

1,074 miljardit värvi tagavad sujuva värvigradatsiooni ja detailitäpsuse

1,074 miljardit värvi tagavad sujuva värvigradatsiooni ja detailitäpsuse

10-bitine ekraan tagab rikkaliku värvisügavuse 1,074 miljardi värvi ja 12-bitise sisetöötlusega, et taasluua sujuvad, loomulikud värvid ilma gradatsiooni ja triipmürata.

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. Maksimaalsel resolutsioonil 3840 x 2160 saab 10-bitise värvisügavuse saavutada ainult sagedusel 60 Hz DisplayPorti ühendusega. Lisateavet leiate kasutusjuhendist.

  5. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  6. Monitor võib pildil näidatust erineda.

  7. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  8. Tootega kaasas olev kaabel või kaablid võivad tüübilt, koguselt ja spetsifikatsioonilt erineda, kuna need sõltuvad kohalikest nõuetest.