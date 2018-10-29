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27B1N3800/00
3000 seeria
27" (68,6 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
10-bitine ekraan tagab rikkaliku värvisügavuse 1,074 miljardi värvi ja 12-bitise sisetöötlusega, et taasluua sujuvad, loomulikud värvid ilma gradatsiooni ja triipmürata.
Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
Maksimaalsel resolutsioonil 3840 x 2160 saab 10-bitise värvisügavuse saavutada ainult sagedusel 60 Hz DisplayPorti ühendusega. Lisateavet leiate kasutusjuhendist.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
Tootega kaasas olev kaabel või kaablid võivad tüübilt, koguselt ja spetsifikatsioonilt erineda, kuna need sõltuvad kohalikest nõuetest.