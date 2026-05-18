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MonitorTäis-HD LCD-kuvar

27E1N1100A/01

5
| (2) Auhinnad
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Kogege produktiivsust Full HD-s. See monitor on varustatud töökoha jaoks vajalike seadmetega, näiteks silmade kaitsmiseks mõeldud LowBlue režiim, kõrgekvaliteediliste piltide jaoks IPS LED laia vaate tehnoloogia ja teravate visuaalsete piltide jaoks 1ms MPRT.
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  • 1000 seeria

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

120 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

120 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See Philipsi ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 120 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 120 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Kinnitatud ostja

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala ja Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  2. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  5. MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.

  6. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.