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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
27E1N1100A/01
Töötage stiilselt
Kogege produktiivsust Full HD-s. See monitor on varustatud töökoha jaoks vajalike seadmetega, näiteks silmade kaitsmiseks mõeldud LowBlue režiim, kõrgekvaliteediliste piltide jaoks IPS LED laia vaate tehnoloogia ja teravate visuaalsete piltide jaoks 1ms MPRT.
1000 seeria
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
IPS-ekraanides kasutatakse täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades ekraani vaadata peaaegu iga nurga alt. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest pakuvad IPS-ekraanid erakordselt teravat ja erksate värvidega pilti, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii fotode vaatamiseks, filmide vaatamiseks ja veebisirvimiseks kui ka professionaalseteks rakendusteks, mis nõuavad alati täpset värviedastust ja ühtlast heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid pakuvad head kvaliteeti, kuid teie ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud Full HD 1920 x 1080 eraldusvõime. Full HD teravad detailid koos suure heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega tagavad elutruu pildi.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
5.0
5-st
2
Auhinnad
April248
18/05/2026
România
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala ja Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
Monitor võib pildil näidatust erineda.