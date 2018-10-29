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  • Energy Label Europe E
    USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • Energy Label Europe E
    USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
  • USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust

MonitorFull HD LCD-ekraan

27E1N1300A/01

USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust
See monitor on loodud teie ühenduses hoidmiseks. Funktsioonidega nagu USB-C 3.2 koos toiteallikaga saavad kasutajad laadida oma ühendatud seadet ja töötada sujuvalt ühe kaabliga. Lisaks hoiab üks kaabel tööruumi korras.
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USB-C ühenduvusega saate parandada oma tööviljakust

  • 1000 seeria

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

100 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad

100 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad

See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 100 korda sekundis, mis muudab monitori tavalisest kuvarist palju kiiremaks. 100 Hz kaadrisagedusega on mängijatel võimalik leida ekraanilt neid kriitilisi pilte, mis näitavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, nii et need on hõlpsasti sihitavad.

1 ms (MPRT) kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

1 ms (MPRT) kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

MPRT (motion picture response time) (liikuva pildi reaktsiooniaeg) on intuitiivsem viis kirjeldada ekraani reaktsiooniaega. See viitab otseselt ajale, mis kulub hägusa müra asemel selge pildi kuvamisele. Philipsi mängurimonitor pakub 1 ms MPRT reaktsiooniaega, mis eemaldab liikumisest tingitud hägu ning tagab selgema ja täpsema pildi, muutes teie mängukogemuse paremaks. Parim valik põnevate ja liikumist täis mängude jaoks.

Ühendage sülearvuti ühe USB-C kaabliga

Ühendage sülearvuti ühe USB-C kaabliga

Philipsi monitoris on laadimisfunktsiooniga USB C-tüüpi ühendus. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat seadet otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga ühendust. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma ühilduvat seadet elektriga ja laadides seda.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  6. MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.

  7. USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.

  8. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  9. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  10. Monitor võib pildil näidatust erineda.