Ühendage sülearvuti ühe USB-C kaabliga

Philipsi monitoris on laadimisfunktsiooniga USB C-tüüpi ühendus. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat seadet otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga ühendust. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma ühilduvat seadet elektriga ja laadides seda.