30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
27E1N1300A/01
1000 seeria
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 100 korda sekundis, mis muudab monitori tavalisest kuvarist palju kiiremaks. 100 Hz kaadrisagedusega on mängijatel võimalik leida ekraanilt neid kriitilisi pilte, mis näitavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, nii et need on hõlpsasti sihitavad.
MPRT (motion picture response time) (liikuva pildi reaktsiooniaeg) on intuitiivsem viis kirjeldada ekraani reaktsiooniaega. See viitab otseselt ajale, mis kulub hägusa müra asemel selge pildi kuvamisele. Philipsi mängurimonitor pakub 1 ms MPRT reaktsiooniaega, mis eemaldab liikumisest tingitud hägu ning tagab selgema ja täpsema pildi, muutes teie mängukogemuse paremaks. Parim valik põnevate ja liikumist täis mängude jaoks.
Philipsi monitoris on laadimisfunktsiooniga USB C-tüüpi ühendus. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat seadet otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga ühendust. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma ühilduvat seadet elektriga ja laadides seda.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.
USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
Monitor võib pildil näidatust erineda.