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  • Energy Label Europe C
    Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Energy Label Europe C
    Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud
  • Täpsuse tagamiseks loodud

MonitorQuad HD-monitor

27E2N2500/00

5
| (2) Auhinnad
Täpsuse tagamiseks loodud
See monitor sisaldab ohtralt funktsioone, mis tagavad töötamisel äärmise täpsuse. Monitori tõeline Quad HD-eraldusvõime ja 120 Hz värskendussagedus ning 1ms MPRT tagavad üksikasjalikud kujutised ja äärmusliku selguse.
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Täpsuse tagamiseks loodud

  • 2000 seeria

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 × 1440 (Quad HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.

SmartContrast sügavmustades toonides detailide jaoks

SmartContrast sügavmustades toonides detailide jaoks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Kinnitatud ostja

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  3. MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.

  4. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.