Sertifitseeritud NVIDIA® G-SYNC® ühilduvus tagab sujuva ja kiire mängimise

Intensiivsete ja kõrge värskendussagedusega mängude mängimisel võib ilma optimaalse graafiksünkroonimiseta tekkida ekraani rebend. See Philipsi ekraan on sertifitseeritud kui NVIDIA® G-SYNC® ühilduv, vähendab ekraani rebenemist ja sünkroonib teie monitori värskendussageduse graafikakaardi väljundiga ja tagab nii sujuvama mängimise. Stseenid ilmuvad kohe, objektid on teravamad ja mängimine ise sujuvam, luues nii hämmastava visuaalse kogemuse ja tõsise konkurentsieelise.