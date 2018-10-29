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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27" (68,5 cm)
2560 × 1440 (QHD)
Nano IPS-kuvar täidab nõudlikke pildi-, mängu ja töövajadusi, sest tagab värvitäpsuse ja sujuva pildi kogu laia vaatenurga ulatuses. Külluslikum punane, lopsakam roheline ja sügavam sinine. IPS Nano värvitehnoloogiaga Ultra Wide-Color kasutab kolmekordse superfosfaadiga rikastatud fosfori nanoosakesi, et neelata ekraani tekitatud liigne valgus ja esitada imelisi värve. Meie ekraanid vastavad kuni 98% ulatuses värvipuhtust puudutavale DCI-P3 värvigamma standardile, mille on kinnitanud ühendus Society of Motion Picture and Television Engineers kinopildi kvaliteedile.
Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.
Intensiivsete ja kõrge värskendussagedusega mängude mängimisel võib ilma optimaalse graafiksünkroonimiseta tekkida ekraani rebend. See Philipsi ekraan on sertifitseeritud kui NVIDIA® G-SYNC® ühilduv, vähendab ekraani rebenemist ja sünkroonib teie monitori värskendussageduse graafikakaardi väljundiga ja tagab nii sujuvama mängimise. Stseenid ilmuvad kohe, objektid on teravamad ja mängimine ise sujuvam, luues nii hämmastava visuaalse kogemuse ja tõsise konkurentsieelise.
Auhinnad
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.
Ekraani värvid: üksnes 10 bitti on võimalik saavutada QHD @ 120 Hz juures
DCI-P3 katvus, mille aluseks on CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
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NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
Monitor võib pildil näidatust erineda.