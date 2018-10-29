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Evnia Gaming MonitorQuad HD-mängumonitor

27M1N5500ZA/00

1 auhind

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See Philipsi mängumonitor pakub kristallselget pilti ja sujuvat mänguruumi. Kiire 170 Hz värskendussagedus koos HDR-iga loob viimistletud ja elutruu elamuse. Laia värviskaalaga õhuke ekraan aitab täielikult mängu sukelduda.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 × 1440 (QHD)

IPS Nano värvitehnoloogia laiendab värvigammat ja rikastab pildielamust

IPS Nano värvitehnoloogia laiendab värvigammat ja rikastab pildielamust

Nano IPS-kuvar täidab nõudlikke pildi-, mängu ja töövajadusi, sest tagab värvitäpsuse ja sujuva pildi kogu laia vaatenurga ulatuses. Külluslikum punane, lopsakam roheline ja sügavam sinine. IPS Nano värvitehnoloogiaga Ultra Wide-Color kasutab kolmekordse superfosfaadiga rikastatud fosfori nanoosakesi, et neelata ekraani tekitatud liigne valgus ja esitada imelisi värve. Meie ekraanid vastavad kuni 98% ulatuses värvipuhtust puudutavale DCI-P3 värvigamma standardile, mille on kinnitanud ühendus Society of Motion Picture and Television Engineers kinopildi kvaliteedile.

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

AMD FreeSync™ Premium: katkestuseta sujuv mängimine

Mängimine ei peaks tähendama valikut ebaühtlase mängu või katkiste kaadrite vahel. AMD FreeSync™ Premium pakub tõsistele mängijatele sujuvat ja katkestuseta mängukogemust ja seda maksimaalsel jõudlusel. Ei mingeid kompromisse – mängige enesekindlalt ja nautige suurt värskendussagedust, väikese kaadrisageduse kompenseerimist ja minimaalset viiteaega.

Sertifitseeritud NVIDIA® G-SYNC® ühilduvus tagab sujuva ja kiire mängimise

Sertifitseeritud NVIDIA® G-SYNC® ühilduvus tagab sujuva ja kiire mängimise

Intensiivsete ja kõrge värskendussagedusega mängude mängimisel võib ilma optimaalse graafiksünkroonimiseta tekkida ekraani rebend. See Philipsi ekraan on sertifitseeritud kui NVIDIA® G-SYNC® ühilduv, vähendab ekraani rebenemist ja sünkroonib teie monitori värskendussageduse graafikakaardi väljundiga ja tagab nii sujuvama mängimise. Stseenid ilmuvad kohe, objektid on teravamad ja mängimine ise sujuvam, luues nii hämmastava visuaalse kogemuse ja tõsise konkurentsieelise.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image PBTAWARD12

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  6. MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.

  7. Ekraani värvid: üksnes 10 bitti on võimalik saavutada QHD @ 120 Hz juures

  8. DCI-P3 katvus, mille aluseks on CIE1976

  9. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  10. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  11. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  13. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  14. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  15. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  16. Monitor võib pildil näidatust erineda.