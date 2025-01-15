180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.