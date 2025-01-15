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27M2N3200S/01
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.
0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.
See funktsioon on loodud mürglit täis mängude jaoks. See tagab peaaegu hägustuseta mängimise ja sobitub hästi suurte kaadrisagedustega, et saaksite garanteeritult parima ja teravaima pildi.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Positiivsed omadused
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Negatiivsed omadused
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ja DCI-P katvus vastavalt standardile CIE1976
See monitor panustab jätkusuutlikkusse: statiivi jalad on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist ja monitori korpus on valmistatud 85% tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist.
Monitor võib pildil näidatust erineda.