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Evnia Gaming MonitorFull-HD mängumonitor

27M2N3200S/01

4
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
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See monitor võimaldab mängida ülima täpsuse ja kiirusega sagedusel 180 Hz. Tänu garanteeritult teravale HDR-kvaliteedis pildile ja Full HD eraldusvõimele pakub see monitor suurepärast kõikehõlmavat mängukogemust.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

180 Hz kaadrisagedus eriti sujuva ja selge pildi jaoks

Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 180 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 180 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Kiire IPS-paneel: kiireks ja kristallselgeks mängimiseks

Kiire IPS-paneel: kiireks ja kristallselgeks mängimiseks

See funktsioon on loodud mürglit täis mängude jaoks. See tagab peaaegu hägustuseta mängimise ja sobitub hästi suurte kaadrisagedustega, et saaksite garanteeritult parima ja teravaima pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Positiivsed omadused

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Negatiivsed omadused

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Lahtiütlused

  1. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  2. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  5. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  7. Adobe RGB ja DCI-P katvus vastavalt standardile CIE1976

  8. See monitor panustab jätkusuutlikkusse: statiivi jalad on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist ja monitori korpus on valmistatud 85% tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist.

  9. Monitor võib pildil näidatust erineda.