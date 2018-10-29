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Evnia Gaming monitorQuad HD-mängumonitor

27M2N3500NF/00

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See 27-tolline IPS-monitor Evnia annab mängude mängimisel terava pildi. 144 Hz värskendussageduse ja 0,5 ms nutika MBR-iga võite oodata selget pilti ja kvaliteetset igakülgset mängukogemust.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 × 1440 (Quad HD)

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  4. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust

  5. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR-i välja lülitada

  6. Selle monitori eesmärk on püüelda jätkusuutlikkuse poole – monitori korpus on valmistatud kuni 85% ulatuses tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastist.

  7. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  8. Monitor võib pildil näidatust erineda.