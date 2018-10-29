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  • Energiatõhususe klassi märgis
    Laiendage oma mänguhorisonti
  • Laiendage oma mänguhorisonti
  • Laiendage oma mänguhorisonti
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Gaming monitorQuad HD-mängumonitor

27M2N3500NF/00

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See 27-tolline IPS-monitor Evnia annab mängude mängimisel terava pildi. 144 Hz värskendussageduse ja 0,5 ms nutika MBR-iga võite oodata selget pilti ja kvaliteetset igakülgset mängukogemust.

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 × 1440 (Quad HD)

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Madal sisendviivitus vähendab ajaviivitust seadmete ja monitori vahel

Sisendviivitus on ajavahemik ühendatud seadmega toimingu tegemise ja selle tulemuse ekraanil nägemise vahel. Väike sisendviivitus lühendab aega seadmes käsu sisestamisest selle monitoril kuvamiseni, parandades oluliselt kiiret reageerimist nõudvate videomängude mängimist. See on eriti tähtis neile, kes mängivad kiire tempoga võistlusmänge.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  4. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust

  5. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR-i välja lülitada

  6. Selle monitori eesmärk on püüelda jätkusuutlikkuse poole – monitori korpus on valmistatud kuni 85% ulatuses tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastist.

  7. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  8. Monitor võib pildil näidatust erineda.