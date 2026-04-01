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  • Energy Label Europe F
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  • Laiendage oma mänguhorisonti
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Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD-mängumonitor

27M2N3501PA/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

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See 27-tolline kiire IPS-monitor annab mängude mängimisel terava pildi. Ülekiirendatava 260 Hz värskendussageduse ja 0,3 ms nutika MBR-iga võite oodata selget pilti ja kvaliteetset igakülgset mängukogemust.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 × 1440 (Quad HD)

Ülikiire 260 Hz värskendussagedus praktiliselt viivitusteta mängimiseks

Ülikiire 260 Hz värskendussagedus praktiliselt viivitusteta mängimiseks

Kiiret reageerimist nõudvate mängude puhul pakub Philips Evnia ülekiirendatavat 260 Hz värskendussagedust, mis tagab ülisujuva ja viivituseta mängukogemuse. Eriti selliste tempokate mängude puhul nagu FPS ja võidusõidumängud, pakub see suurepärast liikumist ja selgeid visuaale. Te kogete sügavamat kaasatust ja tunnete end nagu päris elus.

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Väike sisendviivitus vähendab seadmete ja monitori vahelist viivitust

Sisendviivitus tähendab aega, mis kulub tegevuse teostamiseks ühendatud seadmes ja selle tulemuse nägemiseks ekraanil. Väike sisendviivitus vähendab ajalist viivitust käskluse edastamisel seadmest monitori, parendab oluliselt liikumistundlike videomängude mängimist (eriti oluline kiire loomuga võistlusmängude puhul).

0,3 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,3 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

Philipsi ekraan 0,3 ms nutika MBR-iga kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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Lahtiütlused

  1. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult DP-sisendi puhul.

  2. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  5. Ekraani värvid: 10 bitti on võimalik saavutada DP 200 Hz juures QHD resolutsiooniga

  6. Ülekiirendusfunktsioon (overclock) suurendab algset värskendussagedust, kuid sellega kaasnevad mõned riskid. Kui ekraan kuvatakse pärast taaskäivitamist ebatavaliselt, lülitage monitori OSD menüüs asuv ülekiirenduse säte välja.

  7. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust

  8. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR-i välja lülitada

  9. See monitor panustab jätkusuutlikkusse: statiivi jalad ja kõrvaklappide hoidja on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist ja monitori korpus on valmistatud 85% tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist.

  10. Stark Shadow Boosti ei saa aktiveerida kui lubatud on väike sisendi viitaeg.

  11. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  12. Monitor võib pildil näidatust erineda.