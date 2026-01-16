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Evnia Fast IPS Gaming monitorDUAL MODE mängumonitor

27M2N3800A/00

4
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
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Viige mängimine uuele tasemele Evnia monitori kahekordse režiimi abil. Lülituge sujuvalt ümber järgmiste valikute vahel: 3840 x 2160 sagedusel160 Hz ja 1920 x 1080 sagedusel 320 Hz – tarvis on vaid üht vajutust, et tagada võrreldamatu mitmekülgsus ning jõudlus.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Kaks režiimi: paindlikkus, mis sobib teie mänguga

Kaks režiimi: paindlikkus, mis sobib teie mänguga

Kogege mõlemast variandist parimat kahe režiimi abil. Lülituge sujuvalt ümber 160 Hz sagedusega toimiva 3840 × 2160 ja ülisujuvat mängimist võimaldava 320 Hz sagedusega toimiva 1920 × 1080 vahel. Olgu tegu hingetuksvõtvate visuaalidega või ülikiire märuliga – see monitor kohandub teie vajadustega hetkega.

320 Hz värskendussagedus pehme, sujuva ja elava pildi jaoks

320 Hz värskendussagedus pehme, sujuva ja elava pildi jaoks

Kogege Philips Evnia monitoriga intensiivse ja konkurentsivõimelise mängimise tipptaset. See monitor on mõeldud mängijatele, kes nõuavad ülimalt sujuvat ja viivituseta visuaalset esitust, ning pakub 320 Hz värskendussagedust, mis on palju kiirem, kui tavalistel kuvaritel. Jätke hüvasti frustreerivate kaadrihälvetega, mis panevad vaenlased ekraanil ettearvamatult hüppama. Selle suure jõudlusega kuvariga näete igat kriitilist liigutust ülisujuva liikumisega, mis annab teile täpsuse ja selguse, et jõuda konkurentidest ette ja teha oma lask enesekindlalt.

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

•0,5 ms kiire reaktsiooniaeg selge pildi ja sujuva mängukogemuse jaoks

0,5 ms Smart MBR-iga Philips Evnia kõrvaldab tõhusalt moonutused ja hägususe, pakub teravat ja täpset visuaali ning täiustab teie mänguelamust. Kiire liikumine ja dramaatilised üleminekud muutuvad sujuvaks. Parim valik kiirete ja haaravate mängude mängimiseks.

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Arvustused

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4.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

16/01/2026

Україна

Україна

підсвіткааааа.....

1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".

Positiivsed omadused

за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей

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See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

24/11/2025

Україна

Україна

Непоганий монітор за свою ціну

монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Adobe RGB ja DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala vastavalt standardile CIE1976.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. Smart MBR kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud Smart MBR-i korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.

  6. Smart MBR on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame Smart MBR välja lülitada.

  7. Pange tähele, et väikese värskendussageduse funktsioon on jäädavalt sisse lülitatud ja seda ei saa välja lülitada.

  8. See monitor panustab jätkusuutlikkusse: statiivi jalad ja kõrvaklappide hoidja on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist ja monitori korpus on valmistatud 85% tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist.

  9. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  10. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  11. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  12. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  13. Monitor võib pildil näidatust erineda.