Kaitseb ja jahutab püsiva värviselguse tagamiseks

Kaitske oma QD-OLED-ekraani värve aja jooksul tuhmumise eest. Ekraani eluea pikendamiseks on sellel monitoril integreeritud grafeenkate, mis hoiab ekraani jahedana. Grafeen säilitab ekraani terviklikkuse, hajutades ühtlaselt ekraanilt kiirgava sinise valguse tekitatud soojust ja jahutades tõhusamalt kui grafiit. Mängijatele tähendab see seda, et nad võivad olla kindlad, et mängu värvid säilitavad piksli tasandil oma kvaliteedi.