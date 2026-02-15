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Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 × 1440 (Quad HD)
Olge valmis mängima sagedusel kuni 360 Hz võrdväärse pildieraldusega, mis paneb lausa vaimustusest ahhetama. Jõuate kiiremini sihile, tabate märke nobedamalt ja pilt on üliselge. Mängud on puhtad ja teravad, samas kui teie tuhisete läbi tasemete ja stseenide.
Kaitske oma QD-OLED-ekraani värve aja jooksul tuhmumise eest. Ekraani eluea pikendamiseks on sellel monitoril integreeritud grafeenkate, mis hoiab ekraani jahedana. Grafeen säilitab ekraani terviklikkuse, hajutades ühtlaselt ekraanilt kiirgava sinise valguse tekitatud soojust ja jahutades tõhusamalt kui grafiit. Mängijatele tähendab see seda, et nad võivad olla kindlad, et mängu värvid säilitavad piksli tasandil oma kvaliteedi.
Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 või 2560 × 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Positiivsed omadused
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Negatiivsed omadused
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Reageerimisaja väärtus võrdub SmartResponse'iga. Mõõtmismuster on 1 horisontaalne joon.
DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala ja Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976.
Aktiivpikslid: 2560 (K) x 1440 (V). Pikslite koguarv: 2576 (K) × 1456 (V); lisapikslid mõlemal küljel, pikslite orbiidi jaoks reserveeritud ruum.
Ekraani emissioonvalguse vahemikus 415–455 nm ja 400–500 nm ekraanikiirguse suhe peab olema alla 50%.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
See monitor rõhub kestlikkusele: alus on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist.
Monitor võib pildil näidatust erineda.
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
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NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
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