TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Energiatõhususe klassi märgis
    Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Energiatõhususe klassi märgis
    Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist
  • Mängimine kaugemale innovatsioonist

Gaming MonitorQD-OLED mängumonitor

27M2N8500/01

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Mängimine kaugemale innovatsioonist

See monitor on loodud suurel kiirusel mängimiseks. 360 ​​Hz värskendussagedus, QD OLED-paneel ja DisplayHDR TrueBlack 400 sertifikaat muudavad selle kombinatsiooniks uskumatust kiirusest ja esmaklassilisest pildikvaliteedist.

Kuva kõik eelised

Mängimine kaugemale innovatsioonist

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 × 1440 (Quad HD)

360 Hz värskendussagedus: eriti kiireks ja selgeks mängimiseks

360 Hz värskendussagedus: eriti kiireks ja selgeks mängimiseks

Olge valmis mängima sagedusel kuni 360 Hz võrdväärse pildieraldusega, mis paneb lausa vaimustusest ahhetama. Jõuate kiiremini sihile, tabate märke nobedamalt ja pilt on üliselge. Mängud on puhtad ja teravad, samas kui teie tuhisete läbi tasemete ja stseenide.

Kaitseb ja jahutab, et värv püsiks kirkana

Kaitseb ja jahutab, et värv püsiks kirkana

Kaitske oma QD-OLED-kuvari tõetruusid värve aja jooksul tuhmumise eest. Kuvari eluea pikendamiseks on sellel monitoril integreeritud grafeenkaitse, mis hoiab kuvari jahedana. Grafeen säilitab kuvari terviklikkuse, hajutades ekraanilt kiirguva sinise valguse tekitatud soojust ühtlaselt ja jahutades tõhusamalt kui grafiit. Mängijate jaoks tähendab see kindlustunnet, et mängu värvid jäävad pikslitäpsusega paika.

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 või 2560 × 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Positiivsed omadused

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Negatiivsed omadused

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Reageerimisaja väärtus võrdub SmartResponse'iga. Mõõtmismuster on 1 horisontaalne joon.

  2. DCI-P3 katvus vastavalt standardile CIE1976, sRGB ala vastavalt standardile CIE1931, NTSC ala ja Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976.

  3. Aktiivpikslid: 2560 (K) x 1440 (V). Pikslite koguarv: 2576 (K) × 1456 (V); lisapikslid mõlemal küljel, pikslite orbiidi jaoks reserveeritud ruum.

  4. Ekraani emissioonvalguse vahemikus 415–455 nm ja 400–500 nm ekraanikiirguse suhe peab olema alla 50%.

  5. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  6. See monitor rõhub kestlikkusele: alus on valmistatud 35% ringlussevõetud plastist.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.

  8. Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  10. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  11. Veenduge, et uuendate NVIDIA® G-SYNC® draiveri uusimale versioonile, lisateavet vaadake NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  12. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti