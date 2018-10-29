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BrillianceLCD-monitor USB-C dokkimisega

326P1H/01

1 auhind

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Philipsi USB-C dokkimisekraan, mis võimaldab mitmekülgset lahendust. Vaadake QHD-pilti ja laadige oma sülearvutit kuni 90 W võimsusega – kõike seda samal ajal ühe USB-C kaabliga. Väljalükatav veebikaamera koos Windows Helloga ja pärgühendus tagavad mugava ja tõhusa kasutamise
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  • P-line

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 2560 × 1440 (QHD)

USB-C võimaldab teil laadida oma sülearvutit otse monitorist

USB-C võimaldab teil laadida oma sülearvutit otse monitorist

Philipsi monitorisse on sisse ehitatud laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat* sülearvutit otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Ühendage kõik välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, lihtsasti monitori dokkimisjaamaga. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.

Sisseehitatud RJ-45 Ethernet tagab andmeturbe

Sisseehitatud RJ-45 Ethernet tagab andmeturbe

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Kristallselge pilt Quad HD ja 2560 × 1440 piksli abil

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, Quad HD 2560 × 1440 või 2560 × 1080 piksliga pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele ja suurele pikslite arvule, mida kasutavad suure ribalaiusega allikad, nt USB-C, Displayport ja HDMI, äratavad need ekraanid teie pildid ja graafika ellu. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, kasutab 3D graafilisi rakendusi või finantsabimeest keeruliste arvutustabelite kallal töötamisel.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-7185186

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas USB-C-, DP- või HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  7. Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.

  8. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  9. USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.

  10. DisplayPort väljund töötab ainult kas DP sisendi või USB-C sisendiga.

  11. Mac OS ei toeta DP-Out MST pikenduse funktsiooni.

  12. Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.

  13. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  14. Monitor võib pildil näidatust erineda.