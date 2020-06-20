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Tootmine lõpetatud
328E9FJAB/00
Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav
Avastage tõeliselt kaasahaarav Philipsi kumer monitor. 32-tollimine kumer E Line monitor pakub tõeliselt kaasahaaravat kogemust ja suurepärast kristallselget QHD-pildikvaliteeti. Eriti lai värvihaare tagab värvikvaliteedi, mis äratab pildi ellu!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
2560 × 1440 (QHD)
Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
4.2
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
20/06/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Positiivsed omadused
plně funkční a snadno zapojitelný
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-05-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Positiivsed omadused
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Negatiivsed omadused
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Positiivsed omadused
QHD, prohnutí
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2018-12-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Kasutamise kuupäev 2018-12-16
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.