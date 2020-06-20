TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Energy Label Europe C
    Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Energy Label Europe C
    Toote esikülje foto
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto

Tootmine lõpetatud

Kumer LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav

Avastage tõeliselt kaasahaarav Philipsi kumer monitor. 32-tollimine kumer E Line monitor pakub tõeliselt kaasahaaravat kogemust ja suurepärast kristallselget QHD-pildikvaliteeti. Eriti lai värvihaare tagab värvikvaliteedi, mis äratab pildi ellu!

Kuva kõik eelised

tänu kristallselgetele detailidele

Suurepärased värvid, äärmiselt kaasahaarav

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 2560 × 1440 (QHD)

Kumera kujuga ekraan kaasahaaravamaks kogemuseks

Kumera kujuga ekraan kaasahaaravamaks kogemuseks

Lauamonitorid pakuvad isiklikku kasutajakogemust, milleks kumer kuju täiuslikult sobib. Kumer ekraan tagab meeldiva ja peene kaasahaarava efekti, mis võimaldab teil laua taga istudes tegevuse keskpunktis olla.

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.2

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Positiivsed omadused

plně funkční a snadno zapojitelný

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-05-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Positiivsed omadused

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Negatiivsed omadused

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-04-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Positiivsed omadused

QHD, prohnutí

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2018-12-16

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2018-12-16

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.