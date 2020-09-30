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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

32PFS4131/12

4.1

| (22) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Full HD pildikvaliteeti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kirjeldab iga vaatamiselementi.

Pildikuvamisomaduste indeks kombineerib Philipsi ekraanitehnoloogia ja täiustatud pilditöötlusmootorid, et täiustada tajutavaid elemente nagu teravus, liikumine, kontrastsus ja värvid. Sõltumata allikast saate alati nautida üliteravat pilti, millel on hämmastav detailsus ja sügavus, sügavaimad mustad ja säravaimad valged toonid, samuti elavad ja ülisäravad värvid ja loomulikud ning elutruud nahatoonid.

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

22

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

30/09/2020

Slovenija

Slovenija

dober TV

Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-09-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-09-30

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Tényleg kiváló ebben a kategóriában!

Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání a nastavení parametrů

Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.