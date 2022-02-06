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Tootmine lõpetatud
32PHH4101/88
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjöörile lisab.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-02-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-02-06
TOMY1115
27/10/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji, oraz te funkcje są bardzo przydatne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.