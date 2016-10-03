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Tootmine lõpetatud
32PHK4101/12
Üliõhuke LED-teler
Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga HD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C/S/S2
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
Tume, müstiline ja ülitugev. Philipsi mustad teravakujulised jalad viivad teie teleri uuele tasemele. Vastupidav ja üliõhuke disain tekitab teie uuele telerile silmapaistvalt elegantse ja stiilse aura. Jalgade jõuline hoiak paneb imestama, kuidas saab miski olla nii väike ja nii võimas.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
drmat
03/10/2016
Hrvatska
Proizvod koji garantira kvalitetu imena koje nosi na sebi
TV s izvrsnom oštrinom slike, izrazito stabilan na svojem postolju, tanak i prije svega kvalitetan. Dobar zvuk, jednostavan meni i brojne opcije za postavljanje slike i zvuka baš po vlastitom ukusu i izboru. Ovaj Tv s punim pravom može nositi pojam kvalitete pod imenom Philips. U vlasništvu imam 2 Philips televizora, prvi je kupljen 1990 godine i dan danas radi bez i jednog kvara, drugi je noviji i kupljen je 2012 godine i također radi bez i jednog kvara nadam se da će i ovaj biti sličnog vijeka i kvalitete kao predhodnici, a poznavajući kvalitetu Philipsovih proizvoda i ne sumnjam u to.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.