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Tootmine lõpetatud
32PHS5525/12
Teisaldatav ja taskukohane.
Kas otsite telerit, mis oleks hea, aga mitte liiga uhke? See kompaktne ja taskukohane LED-teler pakub kõike, mida vajate, ja mitte midagi üleliigset. Nautige Pixel Plus HD teravat pilti, selget heli ja teleri mugavat ümberpaigutamist.
80 cm (32")
LED TV
Pixel Plus HD
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Max-Bugs
29/03/2021
Eesti
Hind ja kvaliteet!
Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes
Positiivsed omadused
kaasaegne mudel ilma smart"ta
Negatiivsed omadused
veel pole leidnud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Positiivsed omadused
kolorystyka obrazu oraz ramki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-07-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Positiivsed omadused
звук картина и меню отлични
Negatiivsed omadused
не съм открила
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2021-08-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2021-08-13
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).