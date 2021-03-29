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Tootmine lõpetatud

LEDLED TV

32PHS5525/12

4.8

| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Teisaldatav ja taskukohane.

Kas otsite telerit, mis oleks hea, aga mitte liiga uhke? See kompaktne ja taskukohane LED-teler pakub kõike, mida vajate, ja mitte midagi üleliigset. Nautige Pixel Plus HD teravat pilti, selget heli ja teleri mugavat ümberpaigutamist.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

LED TV

Teisaldatav ja taskukohane.

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistlik läikiv-hõbedane ümbrisvõru. Peenike jalg.

Kaks HDMI pesa. Lihtne ühendus DVD-mängijaga.

Selge dialoog. Elavad efektid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

29/03/2021

Eesti

Eesti

Hind ja kvaliteet!

Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes

Positiivsed omadused

kaasaegne mudel ilma smart"ta

Negatiivsed omadused

veel pole leidnud

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED TV

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED TV

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Positiivsed omadused

kolorystyka obrazu oraz ramki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-07-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Positiivsed omadused

звук картина и меню отлични

Negatiivsed omadused

не съм открила

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2021-08-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 32PHS5525 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2021-08-13

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).