Kõik teie ühendused läbi ühe USB-C kaabli

Uuel USB 3.1 C-tüüpi kaablil on õhuke ja pööratav pistik, pakkudes lihtsat ühe kaabliga dokkimisvõimalust. USB 3.1 tagab teile suurima andmekiiruse (USB 2.0-ga võrreldes 20 korda kiirem), võimaldades edastada andmeid kõvakettaajamilt arvutisse kiiremini kui kunagi varem. Lihtsalt ühendage kõik välisseadmed oma monitoriga – see on nagu ühe kaabliga sülearvutiga ühendatud dokk – ning saate nautida muu hulgas kõrglahutusega videoväljundit arvuti ja monitori vahel. Lisaks võimaldab elektrienergiat edastav USB-C sülearvutit monitori kaudu elektriga varustada ja laadida, mistõttu ei ole täiendavaid toitekaableid vaja kasutada.