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Tootmine lõpetatud

BrillianceKumer UltraWide ekraan USB-C dokiga

349P7FUBEB/00

Lihtsustage oma ühendusi

Lugege lisateavet Philips Brilliance 34-tollise kumera ülilaia ekraani kohta ja kasutage seda maksimaalselt. Kristallselge pildiga Quad HD kumer ekraan viib teid tähelepanu keskpunkti. Kõik-ühes USB-C ja reguleeritava kõrgusega alus parimaks seadistamiseks

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revolutsioonilise USB-C abil

Lihtsustage oma ühendusi

  • P-line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 × 1440 (WQHD)

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

Kõik teie ühendused läbi ühe USB-C kaabli

Uuel USB 3.1 C-tüüpi kaablil on õhuke ja pööratav pistik, pakkudes lihtsat ühe kaabliga dokkimisvõimalust. USB 3.1 tagab teile suurima andmekiiruse (USB 2.0-ga võrreldes 20 korda kiirem), võimaldades edastada andmeid kõvakettaajamilt arvutisse kiiremini kui kunagi varem. Lihtsalt ühendage kõik välisseadmed oma monitoriga – see on nagu ühe kaabliga sülearvutiga ühendatud dokk – ning saate nautida muu hulgas kõrglahutusega videoväljundit arvuti ja monitori vahel. Lisaks võimaldab elektrienergiat edastav USB-C sülearvutit monitori kaudu elektriga varustada ja laadida, mistõttu ei ole täiendavaid toitekaableid vaja kasutada.

Kristallselge pilt UltraWide QHD 3440 x 1440 pikslitega

Need Philipsi ekraanid edastavad kristallselgeid, UltraWide Quad HD 3440 × 1440 pikslitega pilte. Tänu suure jõudlusega paneelidele, suurele pikslite arvule ja 178/178 laiale vaatenurgale, äratavad need uued ekraanid teie pildid ja graafika ellu. UltraWide 21 : 9 formaat tagab suurema jõudluse, pakkudes rohkem ruumi selleks, et tabeleid kõrvuti võrrelda ja vaadata korraga rohkemaid arvutustabelite veerge. Philipsi ekraanid toovad teieni kristallselged pildid, olenemata sellest, kas olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-CAM lahenduste jaoks väga üksikasjalikku teavet, või finantsgeenius, kes töötab keeruliste arvutustabelite kallal.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi, DP-sisendi või USB-C-sisendi puhul.

  3. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  4. Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.

  5. USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.

  6. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  7. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  8. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  10. Ei toeta samal ajal USB-C vs HDMI valiku PIP/PBP puhul

  11. Monitor võib pildil näidatust erineda.