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Tootmine lõpetatud
42PFK5199/12
Full HD LED-teler
Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 5200-seeria Full HD LED-teleri erksat ja selget pilti. Oleme ühendanud moodsa raamita disaini Ambilightiga, et avardada vaatamiselamust ja muuta see veelgi võimsamaks.
107 cm (42")
Full HD LED-teler
DVB-T/C/S/S2
Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööriga. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.
Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.
Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.
Arvustused
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.