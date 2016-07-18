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Tootmine lõpetatud
43PUS7100/12
Üliõhuke Androidiga 4K UHD LED-teler
Ülikiire neljatuumaline andmetöötlus koos üliõhukeste joontega: Androidiga 7100-seeria UHD-teleri välimus peegeldab selle töökiirust. Elegantne hõbedane raam, kitsa disainiga alus ja Ambilight muudavad vaatamiselamuse veelgi intensiivsemaks.
108 cm (43")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust olenevalt ruumi valgustatusest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida sügavat kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
Google Play™ -ist leiate rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.
2.7
5-st
66
Auhinnad
Rudo
18/07/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Suurepärane teler
Suurepärane pilt, mahe Ambilight venitaks nagu pilti suuremaks ja lõpetab selle pehmelt serva taga. Kiire protsessor skaleerib HD mõnusalt UHDks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
tetrao
13/10/2016
Latvija
Philips 49PUS7100/12
Nu jau lietoju pāris dienas. Mans subjektīvais, nespeciālista viedoklis: Salīdzinot preces cenu ar piedāvātajām funkcijām un esošo kvalitāti, pirkums pat ļoti apmierina. Vienīgais, kā jau minēts, ir darbības ātrums gan interneta vidē gan pārslēdzot režīmus utt. Ambilight strādā ļoti labi, nav pieminētās aizķeršanās (vai arī to nepamanu), attēlā kvalitāte arī ir acīm tīkama. Ja pirms pirkšanas, lasot komentārus, sāku šaubīties, tad tagad, tomēr nopērkot, vīlies noteikti neesmu, protams, objektīvāks vērtējums var nākt pēc vairāku mēnešu lietošanas un citu Tv salīdzināšanas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Positiivsed omadused
Niezawodny.
Negatiivsed omadused
Starzeje się.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Kasutamise kuupäev 2020-01-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Kasutamise kuupäev 2020-01-28
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.