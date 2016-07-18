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Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

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  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Toote lähivõte
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
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Tootmine lõpetatud

7000 seriesÜliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

43PUS7100/12

2.7

| (66) Auhinnad

Üliõhuke Androidiga 4K UHD LED-teler

Ülikiire neljatuumaline andmetöötlus koos üliõhukeste joontega: Androidiga 7100-seeria UHD-teleri välimus peegeldab selle töökiirust. Elegantne hõbedane raam, kitsa disainiga alus ja Ambilight muudavad vaatamiselamuse veelgi intensiivsemaks.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kahekülgse Ambilightiga

Üliõhuke Androidiga 4K UHD LED-teler

  • 108 cm (43")

  • 4K Ultra HD LED-teler

  • Quad Core, 16 GB ja laiendatav

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust olenevalt ruumi valgustatusest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida sügavat kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

Google Play™: aken meelelahutusse

Google Play™ -ist leiate rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.7

5-st

66

Auhinnad

18/07/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Suurepärane teler

Suurepärane pilt, mahe Ambilight venitaks nagu pilti suuremaks ja lõpetab selle pehmelt serva taga. Kiire protsessor skaleerib HD mõnusalt UHDks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 series 55PUS7100 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

13/10/2016

Latvija

Latvija

Philips 49PUS7100/12

Nu jau lietoju pāris dienas. Mans subjektīvais, nespeciālista viedoklis: Salīdzinot preces cenu ar piedāvātajām funkcijām un esošo kvalitāti, pirkums pat ļoti apmierina. Vienīgais, kā jau minēts, ir darbības ātrums gan interneta vidē gan pārslēdzot režīmus utt. Ambilight strādā ļoti labi, nav pieminētās aizķeršanās (vai arī to nepamanu), attēlā kvalitāte arī ir acīm tīkama. Ja pirms pirkšanas, lasot komentārus, sāku šaubīties, tad tagad, tomēr nopērkot, vīlies noteikti neesmu, protams, objektīvāks vērtējums var nākt pēc vairāku mēnešu lietošanas un citu Tv salīdzināšanas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 7000 series 4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™ 49PUS7100 123 cm (49 collu) 4K Ultra HD LED TV ar Quad Core, 16 GB un papl., DVB-T/T2/C/S/S2 ar Ambilight 2-plakņu un Pixel Precise Ultra HD

28/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny

dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.

Positiivsed omadused

Niezawodny.

Negatiivsed omadused

Starzeje się.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Kasutamise kuupäev 2020-01-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD

Kasutamise kuupäev 2020-01-28

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

  2. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  3. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  4. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  5. Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.

  6. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  7. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  8. Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  9. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  11. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.