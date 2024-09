Sisseehitatud kaablihaldussüsteem

Philipsi tootesarja Public LED 5000 kuvarid on sisseehitatud kaablihaldussüsteemidega, tänu millele on toite- ja andmekaablid alati korrastatud. Samal ajal kasutatakse korpuste puhul pärgühenduste süsteemi nii toite kui ka andmete jaoks – kasutusel on PPDS-i ainulaadne paneelidevaheline moodul ja korpuse ühendamise kujundus – see vähendab segadust ning muudab paigaldamise kiiremaks.