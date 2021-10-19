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Viige konsooliga mängimine uuele tasemele
See Momentumi ekraan on varustatud heliga, mille loomisel on kasutatud legendaarsete heliekspertide Bowersi ja Wilkinsi abi. Suurepärane heli viib konsooliga mängimise uuele tasemele ja suur ekraan aitab teil täielikult käimasolevale tegevusele keskenduda. Nautige vapustavat mängukogemust tänu optimaalsele helile ja visuaalile.
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
Kuus helirežiimi, millega saate optimeerida oma mängimis-, vaatamis- või kuulamiskogemust. Sport ja võidusõit: tekitage spordimängude või võidusõitude jaoks realistlik heli. Rolli- ja seiklusmängud: täitke oma eluruum rikkalike helidega. Tulistamis- ja lahingumängud: tekitage võimas heli, mis tagab maksimaalselt põneva ja realistliku mängukogemuse. Filmide vaatamine: täiustage oma vaatamiskogemust, luues kaasahaarava ja kinemaatilise heli. Muusika: tõetruu Bowers & Wilkinsi heli, mis tagab just sellise kuulamiskogemuse nagu artist mõelnud oli. Isiklik: avage EQ-menüü, et luua just enda soovidele vastav heli.
Kui teile meeldib mängida ja võistelda, vajate ekraani, mis ei hanguks ja oleks eriti sujuva pildiga. See Philipsi ekraan loob ekraanipilti kiirusega kuni 120 korda sekundis, mis on tavalisest ekraanist oluliselt tõhusam. Väiksem kaadrisagedus paneb tegelased ühest kohast teise „hüppama“, muutes nad raskesti tabatavaks. 120 Hz kaadrisagedus loob aga pildi, mille abil saate jälgida vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, mis muudab ka nende tabamise kergemaks. Tänu üliväikesele sisendviivitusele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängupartner.
Ülisuure lahutusvõimega Philipsi MultiView’ga ekraan tagab parima ühenduvuse. MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet, mistõttu saate keerulisema multitegumtöötluse puhul mitme seadmega (nt personaalarvuti ja sülearvuti) samaaegselt töötada.
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2021-09-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Positiivsed omadused
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Negatiivsed omadused
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
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See arvustus tehti tootele Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2019-10-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2019-10-21
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Kasutamise kuupäev 2022-03-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Kasutamise kuupäev 2022-03-25
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.