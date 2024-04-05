55PUS8959/12
4K Ambilight teler
Suurenda The One'iga rõõmu veelgi enam! See 4K Ambilight-teler pakub sulle kõike, mida soovid: eepilist pildi kvaliteeti, tundlikku ekraani, mis on täis sinu lemmik-voogedastusteenuseid ja uskumatut mängukogemust. Valmistu oma elu parimateks õhtuteks ülds.Vaadake kõiki eeliseid
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama särav kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on täiuslikult sujuv.
Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.
Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.
Teie Ambilight teler koos HDMI 2.1 toega võimaldab teil kasutada oma järgmise põlvkonna mänguvarustust ülitundliku tagasiside ja selge graafikaga. Tee hüpe, pööra käigupealt ringi või võta täpselt kurve. VRR ja Freesync on toetatud. Ambilighti mängurežiim muudab põneva veelgi põnevamaks kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.
Tänu kesksele pöörlevale alusele saate The One’i paigutada ükskõik kuhu ja nautida alati parimat vaadet. Ambilight loob meeleoluvalgustuse ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleripult on valmistatud ringlussevõetud plastist, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.
Saate suurepärase ja selge teleri heli otse karbist välja võttes. Kui soovite enamat, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodus olevate ühilduvate ribakõlaritede ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.
Sujuv ühilduvus Matteri ja Control4-ga tähendab, et saate The One’i hõlpsalt oma olemasolevasse nutikodu võrku integreerida. Teleri häälega juhtimiseks võite Alexalt küsimiseks vajutada ka puldil olevat Alexa nuppu. Või küsige Google’ilt Google Assistantiga seadmete kaudu.
Olenemata sellest, mida te vaatate, saate nautida eredat, üliteravat ja erksate värvidega pilti. Lisaks ühildub see 4K (UHD) Ambilighti teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal rohkem detaile isegi tumedates ja heledates kohtades.
