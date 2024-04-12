Otsisõnad

    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 197.0KB)

    The One 4K Ambilight teler

    50PUS8959/12

    4K Ambilight teler

    Suurenda The One'iga rõõmu veelgi enam! See 4K Ambilight-teler pakub sulle kõike, mida soovid: eepilist pildi kvaliteeti, tundlikku ekraani, mis on täis sinu lemmik-voogedastusteenuseid ja uskumatut mängukogemust. Valmistu oma elu parimateks õhtuteks ülds.

    The One 4K Ambilight teler

    4K Ambilight teler

    Üks seade, mis pakub kõike

    • 126 cm (50") Ambilight teler
    • Pildiparandusmootor P5 Perfect
    • Titan OS-i nutiplatvorm
    • Dolby Vision ja Atmos
    See, millel on kaasahaarav Ambilight.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

    See, mille välimus tekitab põnevust. Philipsi P5 pildimootor.

    Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama särav kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on täiuslikult sujuv.

    See, millel on TITAN OS.

    Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.

    Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.

    Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.

    Las mäng alaku! 144 Hz*, üliväike sisendviivitus, VRR, FreeSync.

    Teie Ambilight teler koos HDMI 2.1 toega võimaldab teil kasutada oma järgmise põlvkonna mänguvarustust ülitundliku tagasiside ja selge graafikaga. Tee hüpe, pööra käigupealt ringi või võta täpselt kurve. VRR ja Freesync on toetatud. Ambilighti mängurežiim muudab põneva veelgi põnevamaks kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.

    Valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.

    Tänu kesksele pöörlevale alusele saate The One’i paigutada ükskõik kuhu ja nautida alati parimat vaadet. Ambilight loob meeleoluvalgustuse ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleripult on valmistatud ringlussevõetud plastist, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Saate suurepärase ja selge teleri heli otse karbist välja võttes. Kui soovite enamat, võimaldab Philipsi juhtmevaba kodusüsteem koos DTS Play-Fi-ga luua mõne sekundiga ühenduse kodus olevate ühilduvate ribakõlaritede ja juhtmevabade kõlaritega. Saate isegi luua kodukino ruumilise helisüsteemi, kasutades telerit keskkõlarina.

    Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.

    Sujuv ühilduvus Matteri ja Control4-ga tähendab, et saate The One’i hõlpsalt oma olemasolevasse nutikodu võrku integreerida. Teleri häälega juhtimiseks võite Alexalt küsimiseks vajutada ka puldil olevat Alexa nuppu. Või küsige Google’ilt Google Assistantiga seadmete kaudu.

    Üliterav pilt. Elamusi pakkuv vaatamiskogemus.

    Olenemata sellest, mida te vaatate, saate nautida eredat, üliteravat ja erksate värvidega pilti. Lisaks ühildub see 4K (UHD) Ambilighti teler kõigi peamiste HDR-vormingutega, nii et näete HDR-sisu voogesituse ajal rohkem detaile isegi tumedates ja heledates kohtades.

    Suurepärane teleri heli. Ja lihtne lisada ribakõlareid või kõlareid.

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Režiim Lounge light
      • Ambilight muusikas
      • AmbiSleep
      • Päikesetõusu alarm
      • Ambilight FTI animatsioon
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      50  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      126  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD LED-teler
      Paneeli eraldusvõime
      3840 × 2160
      Pildimootor
      Pildiparandusmootor P5 Perfect

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Signaalitugevuse näidik
      Jah
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti
      HEVC tugi
      Jah

    • Smart TV

      SmartTV rakendused*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITANi kanal
      • NFT rakendus*
      • STB Controlleri rakendus
      OS
      TITAN OS
      Mälu suurus (Flash)*
      8 GB

    • Smart TV funktsioonid

      Kasutaja interaktsioon
      Ekraani peegeldamine
      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      Sisseehitatud Amazon Alexa
      Smart Home kogemus
      • Töötab Amazon Alexaga
      • Töötab Google'i assistendiga
      • MATTER
      • Control4

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      40 W
      Kõlari konfiguratsioon
      4 x 10 W täisulatuses kõlarid
      Koodek
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • Dolby Bass Enhancement
      • Selge dialoog
      • A.I. heli
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • Heli kohandamine

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      4
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.2
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI2-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 2-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      HDR (High Dynamic Range)
      • HLG
      • HDR10
      • Ühildub HDR10+ formaadiga

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1883944
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      65  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      164  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      Vahelduvvool 220–240 V, 50/60 Hz
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Antratsiithall raam
      Aluse disain
      Satiinkroomist alus

    • Mõõtmed

      Kaugus 2 aluse vahel
      475  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      200 x 300 mm
      Teler ilma aluseta (L x K x S)
      1116 x 656 x 81 mm
      Teler koos alusega (L x K x S)
      1116 x 715 x 287 mm
      Pakendikarp (L x K x S)
      1240 x 805 x 174 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      13,4 kg
      Teleri kaal koos alusega
      15,9 kg
      Kaal koos pakendiga
      22,0 kg

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • Hääljuhtimisteenuste kättesaadavus ja funktsionaalsus sõltub riigist ja keelest. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
    • HBO Maxi rakenduse teenus on saadaval 2024. aasta augustist.
    • Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvarauuenduse kaudu.
