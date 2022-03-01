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Tootmine lõpetatud
55PUT6401/12
Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
Philips 6400-seeria ühendab disaini ja jõudluse. Minimalistlikele jalgadele toetuva teleri 4K Ultra HD pilt jõuab teieni Pixel Plus Ultra HD kvaliteedis. Tänu Android TV-le on teie meelelahutusvõimalused praktiliselt lõputud.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 8 GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C
Iga kunstiteos vajab oma molbertit. Ja nagu iga kunstiteost, tuleb teie Philipsi telerit väärikalt eksponeerida. Meie disainimeeskond arendas õhukesed alumiiniumist kolmnurksed jalad spetsiaalselt sellele telerimudelile, et rõhutada veelgi selle võimsa teleriseeria kergust ja õhukest konstruktsiooni.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mänge igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!
2.8
5-st
4
Auhinnad
Kasidi88
01/03/2022
България
Kinnitatud ostja
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Positiivsed omadused
Бръсне перфектно
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Kasutamise kuupäev 2021-03-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Kasutamise kuupäev 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
See arvustus tehti tootele 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).