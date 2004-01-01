Otsisõnad

Kaardistamata
  • Paistke teiste seas silma Paistke teiste seas silma Paistke teiste seas silma

    Signage Solutions Q-Line’i ekraan

    65BDL3650Q/02

    Paistke teiste seas silma

    Teavitage ja köitke Philips Q-Line 4K Ultra HD digitaalse ekraaniga. See töökindel, lihtsalt paigaldatav, Androidi-põhine reklaamlahendus on kaugjuhtimiseks Wave kasutusvalmidusega, andes teile igal ajal ja kõikjal täieliku kontrolli.

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Signage Solutions Q-Line’i ekraan

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Kaardistamata

    Paistke teiste seas silma

    Teie mitmekülgne ja lihtsalt seadistatav 18/7 ekraan

    • 65 tolli
    • Ekraanitagune LED-taustvalgus
    • Ultra HD

    Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

    Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

    FailOver. Teie ekraan ei jää kunagi mustaks

    Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise sisendi allika või rakenduse tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.

    Sisu lihtne kavandamise USB-seadmelt või sisemälust

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt või sisemälust. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist ueusti ooterežiimi.

    Valikuline Interacti funktsioon ekraani juhtmeta jagamiseks

    Juhtmeta ekraani jagamine olemasoleva WiFi-võrgu kaudu, mis ühendab seadmed viivitamatult ja turvaliselt, või kasutage valikulist HDMI Interacti tonglit sisu otse ekraanil esitamiseks ilma turvalise võrguga ühendust loomata.

    Androidi SoC-protsessor. Androidi ja veebirakendused

    Meie Android 10 SoC-platvormi toega vastupidavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks, samuti saate veebirakendusi otse ekraanile installiga. Paindlik ja turvaline, tagades ekraani tehniliste näitajate kestmise.

    Murranguliste tulemuse jaoks võtke kasutusele Wave

    Rakenduse Wave abil saate Philips Q-Line’i ekraanide võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse kaugjuhtimise abil valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, ekraanide jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      163.9  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      64.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,372 x 0,372 mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 × 2160 @ 60 Hz
      Heledus
      400  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1200:1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      8  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • Täiskaadrilaotus
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      Paneeli tehnoloogia
      ADS
      Operatsioonisüsteem
      Android 10
      Hägu
      25%

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik
      Videosisend
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (× 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      • Mikro-SD
      • OPS
      Väline juhtimine
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik
      • RJ45

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (18/7)
      • Portree (18/7)
      Ekraanimaatriks
      Kuni 3 x 3
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Kaugjuhtimissignaal
      lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Lihtne installida
      Nutikas sisestuspesa
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RS232
      • RJ45

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 10 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100–240 V ~, 50/60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      134  W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Videovormingud
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      1462,3  mm
      Toote kaal
      28,5  kg
      Seadme kõrgus
      837,3  mm
      Seadme sügavus
      68,9 mm (D seinakinnituse puhul) / 89,9 mm (D käepideme puhul)  mm
      Seadme laius (tolli)
      57,57  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      32.96  tolli
      Seinakinnitus
      400 mm x 400 mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tolli
      Ääre laius
      14,9 mm (ühtlane ääris)
      Toote kaal (lb)
      62,83  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C
      Niiskuse vahemik (kasutamise ajal) [suhteline õhuniiskus]
      20 ~ 80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)
      Niiskuse vahemik (hoiustamisel) [suhteline õhuniiskus]
      5 ~ 95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • HEAAC
      • mpeg

    • Sisemine mängija

      CPU
      Neljatuumaline Cortex-A55
      GPU
      G52 MC1
      Mälu
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel
      • Philipsi logo (1 tk)
      • Toitekaabel
      • Vahelduvvoolulüliti kate
      • Kaabliklamber (2 tk)
      • HDMI-kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • Kiirjuhend
      • Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid
      • RS232 kaabel
      • USB kate (1 tk)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Itaalia
      • Poola
      • Vene
      • Hispaania
      • Türgi
      • Jaapani
      • Araabia
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • FCC, energiaklass A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.