65BDL3650Q/02
Paistke teiste seas silma
Teavitage ja köitke Philips Q-Line 4K Ultra HD digitaalse ekraaniga. See töökindel, lihtsalt paigaldatav, Androidi-põhine reklaamlahendus on kaugjuhtimiseks Wave kasutusvalmidusega, andes teile igal ajal ja kõikjal täieliku kontrolli.
Kahjuks pole see toode enam saadaval
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.
Nõudlike kommertsrakenduste korral ülioluline FailOver on murranguline tehnoloogia, mis esitab ebatõenäolise sisendi allika või rakenduse tõrke korral ekraanil automaatselt varundatud sisu. Lihtsalt valige peamise sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis viivitamatuks sisu kaitsmiseks.
Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt või sisemälust. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist ueusti ooterežiimi.
Juhtmeta ekraani jagamine olemasoleva WiFi-võrgu kaudu, mis ühendab seadmed viivitamatult ja turvaliselt, või kasutage valikulist HDMI Interacti tonglit sisu otse ekraanil esitamiseks ilma turvalise võrguga ühendust loomata.
Meie Android 10 SoC-platvormi toega vastupidavad Philipsi professionaalsed ekraanid on optimeeritud Androidi rakenduste jaoks, samuti saate veebirakendusi otse ekraanile installiga. Paindlik ja turvaline, tagades ekraani tehniliste näitajate kestmise.
Rakenduse Wave abil saate Philips Q-Line’i ekraanide võimsuse, mitmekülgsuse ja nutikuse kaugjuhtimise abil valla päästa. Evolutsiooniline pilvepõhine platvorm annab teile täieliku kontrolli ning tagab lihtsustatud paigaldamise ja seadistamise, ekraanide jälgimise ning juhtimise, püsivara uuendamise, esitusloendite haldamise ja võimsusgraafikute seadistamise. Säästke nii aja, energia kui ka keskkonnamõjude arvelt.
Pilt/Ekraan
Ühenduvus
Mugavus
Heli
Võimsus
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
Mõõtmed
Kasutustingimused
Multimeedia rakendused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.