65OLED769/12
Iga saade. Iga film. Iga mäng.
Meie soodsaima OLED Ambilight-teleriga on põnevus ehtne. Mida iganes sa vaatad või mängid, elutruu pilt ja sujuv liikumine suurendavad elevust. Ambilight muudab iga hingematva ja kananahka ihule toova hetke võimsamaks.Vaadake kõiki eeliseid
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.
Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.
Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.
Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge OLED-i uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus, üliväike sisendviivitus ja suurepärane graafika loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust.
Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.
Sellel teleril on poleeritud metallist jalad ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri puldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.
DTS Play-Fi-ga Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.
Sujuv ühenduvus Matteri ja Control4 süsteemiga tähendab seda, et saate selle 4K Ambilighti teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega.
