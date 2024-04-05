Otsisõnad

Teler
  • Iga saade. Iga film. Iga mäng. Iga saade. Iga film. Iga mäng. Iga saade. Iga film. Iga mäng.
    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 195.0KB)

    OLED 4K Ambilight teler

    48OLED769/12

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Iga saade. Iga film. Iga mäng.

    Meie soodsaima OLED Ambilight-teleriga on põnevus ehtne. Mida iganes sa vaatad või mängid, elutruu pilt ja sujuv liikumine suurendavad elevust. Ambilight muudab iga hingematva ja kananahka ihule toova hetke võimsamaks.

    Vaadake kõiki eeliseid

    Saadaval:

    OLED 4K Ambilight teler

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Ambilight

    Iga saade. Iga film. Iga mäng.

    4K Ambilight teler

    • 121 cm (48") Ambilighti teler
    • Pildiparandusmootor P5 AI Perfect
    • TITAN OS-i nutiplatvorm
    • Dolby Vision ja Dolby Atmos
    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

    Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.

    Vahet ei ole, mida te vaadata soovite – saate alati nautida tõetruud pilti. P5 mootor koos AI-ga.

    Philipsi P5 mootor koos AI-ga tagab niivõrd tõetruu pildi, et teil tekib tunne justkui saate sinna sisse astuda. Pidevalt arenev AI algoritm töötleb pilti inimajuga sarnasel viisil. Vahet ei ole, mida te vaatate – saate alati nautida tõetruud detailsust ja kontrasti, rikkalikke värvi ja sujuvat liikumist.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.

    Detailid ja sügavus. Elutruu OLED-pilt.

    Detailid ja sügavus. Elutruu OLED-pilt.

    Teie 4K (UHD) OLED Ambilighti teleri elutruu pilt näeb alati suurepärane välja, isegi nurga all vaadates. Mustad toonid on alati mustad, mitte hallid, ja te näete iga üksikasja nii varjudes kui ka eredates kohtades. Toetatakse kõiki peamisi HDR-vorminguid – tunnete iga stseeni kogu võimsust.

    Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viivitus, G-Sync, VRR, Freesync.

    Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viivitus, G-Sync, VRR, Freesync.

    Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge OLED-i uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus, üliväike sisendviivitus ja suurepärane graafika loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust.

    Kinemaatiline pilt ja heli. Dolby Vision ja Dolby Atmos

    Kinemaatiline pilt ja heli. Dolby Vision ja Dolby Atmos

    Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.

    Läbimõeldud disain. Säästlik pakend.

    Läbimõeldud disain. Säästlik pakend.

    Sellel teleril on poleeritud metallist jalad ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri puldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    DTS Play-Fi-ga Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.

    Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.

    Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.

    Sujuv ühenduvus Matteri ja Control4 süsteemiga tähendab seda, et saate selle 4K Ambilighti teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega.

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid.

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Režiim Lounge light
      • Ambilight muusikas
      • AmbiSleep
      • Päikesetõusu alarm
      • töötab Philipsi juhtmevabade kodukõlaritega
      • Ambilight FTI animatsioon
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      121  cm
      Ekraan
      4K Ultra HD OLED
      Paneeli eraldusvõime
      3840 × 2160
      Pildimootor
      Pildiparandusmootor P5 AI Perfect
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      48

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60/100/120 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120 Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti

    • Smart TV funktsioonid

      Kasutaja interaktsioon
      Ekraani peegeldamine
      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      • Sisseehitatud Amazon Alexa
      • RC koos mikrofoniga
      Smart Home kogemus
      • Töötab Amazon Alexaga
      • Töötab Google Home'iga
      • Matteriga ühilduv
      • Ühendub Control4 süsteemiga

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Heli

      Audio
      2.0 kanal
      Väljundvõimsus (RMS)
      2x10 W täisulatuses kõlarid
      Koodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • Dolby Bass Enhancement
      • Selge dialoog
      • A.I. heli
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • Heli kohandamine

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      4
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.2
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI2-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 2-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      • NVIDIA G-Synciga ühilduv
      HDR (High Dynamic Range)
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HDR10+ kohandatav
      • HLG
      HDMI 1/2/3/4
      • HDMI 2.1 täielik ribalaius 48 Gbps
      • Kuni 4K 120 Hz

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1933314
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      60  kWh/1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      63  kWh/1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2.0  W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      OLED

    • Võimsus

      Toiteallikas
      OLED
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Metallist raam
      Aluse disain
      Satiinkroomist alused

    • Mõõtmed

      Kaal (koos pakendiga)
      16,8  kg
      Kaugus 2 aluse vahel
      783  mm
      Ühildub seinakinnitusega
      300 x 300 mm
      Teler ilma aluseta (L x K x S)
      1069 x 618 x 58 mm
      Teler koos alusega (L x K x S)
      1069 x 636 x 210 mm
      Pakendikarp (L x K x S)
      1214 x 770 x 150 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      13,1 kg
      Teleri kaal koos alusega
      13,3 kg

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • Hääljuhtimisteenuste kättesaadavus ja funktsionaalsus sõltuvad riigist ja keelest.
    • HBO Maxi rakenduse teenus on saadaval 2024. aasta augustist.
    • Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvarauuenduse kaudu.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.