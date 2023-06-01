  • 30-päevane tagastusõigus

    Seeria 600i Õhupuhasti

    AC0650/10

    Ühe nupuvajutusega eemaldab õhupuhasti allergeenid ja saasteained, tarbides samas minimaalselt energiat. Selle kompaktne ja õhuke kujundus sulandub sujuvalt teie koju. Juhtige õhupuhastit igal ajal ja igal pool rakenduse Philips Air+ abil.

    Puhastab õhku allergeenidest ja saasteainetest

    • Puhastab kuni 44 m² ruume
    • Töötab max 12 W juures
    • Puhta õhuvoo kogus (CADR) 170 m³/h
    • Ühendatav rakendusega Air+
    Eemaldab saasteained vähem kui 17 minutiga(3)

    Eemaldab saasteained vähem kui 17 minutiga(3)

    Meie õhupuhasti varustab 170 m3/h CADR-i juures iga toanurga puhta õhuga, puhastades põhjalikult kuni 44 m2 ruume. Jätke vähem kui 17 minutiga (3) hüvasti saasteainetega, nagu PM2,5, bakterid, õietolm, tolm, lemmikloomade kõõm jms.

    Filtreerib 99,97% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit (1)

    Filtreerib 99,97% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit (1)

    Meie NanoProtect HEPA tehnoloogiaga varustatud 2-kihiline filtreerimissüsteem püüab kinni lausa 99,97% üliväikestest osakestest, mille suurus on vaid 0,003 mikronit (1). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni 2 × rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, olles seejuures energiatõhusam (2).

    Püüab õhust kinni viirused ja aerosoolid (5)

    Püüab õhust kinni viirused ja aerosoolid (5)

    VitaShieldist ei pääse läbi peaaegu mitte miski peale puhtama õhu. VitaShieldi tehnoloogia püüab kinni isegi vaid 0,003 mikroni suurused aerosoolid, mikroobid ja osakesed, mis on väiksemad kui väikseim teadaolev viirus. Sõltumatu välise labori katsete kohaselt eemaldab õhust H1N1 viiruse. Lisaks eemaldab katsete kohaselt 99,99% HCov-E229 viirusest (5).

    Energiatõhus kujundus

    Energiatõhus kujundus

    Saavutage puhtam õhk minimaalse energiatarbega ja hoidke elektriarvete pealt kokku. Töötades max 12 W juures, on meie puhasti teistest peamistest õhupuhastitest 2× energiatõhusam (7). Unerežiimis tarbib see vaid 2 W ehk 30× vähem elektrit kui tavaline lambipirn.

    Ülivaikne, valgushäiring puudub

    Ülivaikne, valgushäiring puudub

    Nautige segamatut und meie uuendusliku õhupuhasti abil. Unerežiimis töötab see ainult sosinastki vaiksema 19 dB (6) juures. Samuti hämardub valgushäiringu vähendamiseks digitaalnäidik. See seadistus hoiab teie kodu õhu alati isegi öösiti puhtana.

    Põhjalikult kontrollitud vastupidavus ja kvaliteet, mida võite usaldada

    Põhjalikult kontrollitud vastupidavus ja kvaliteet, mida võite usaldada

    Kui valite Philipsi, toetute Philipsi usaldusväärsele kaubamärgile, millel on õhupuhastus- ja tervishoiutehnikas üle 80 aasta pikkune kogemus. Meie õhupuhastid läbivad enne väljaandmist 170 ranget kontrolltesti ning need on sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute Keskus (ECARF).

    Juhtige õhupuhastit rakendusega Philips Air+

    Juhtige õhupuhastit rakendusega Philips Air+

    Meie rakendus annab parema mugavuse ja täpsema kontrolli. Rakenduses saate lülitada puhasti sisse ja välja, reguleerida kiiruseseadeid ja jälgida filtri seisundit. Lisaks saate rakendusesisesest artiklikogust lisateavet õhu puhastamise kohta ning vaadata andmeid välisõhu kvaliteedi kohta. Need võimalused on teile alati kõikjal kättesaadavad.

    Kompaktne suurus ja elegantne disain

    Kompaktne suurus ja elegantne disain

    Tänu puhasti kompaktsele suurusele ja elegantsele disainile sobib see täiendama mis tahes ruumi, täiustades nii kodu õhukvaliteeti kui ka esteetikat. Vaid 34 cm pikk seade sobib täiuslikult laua või riiuli peale. Tundke rõõmu nii värskest ja puhtast õhust kui ka maitsekast kujundusest.

    Filtri tööea näidik

    Filtri tööea näidik

    Saavutate optimaalse jõudluse minimaalse vaevaga, kuna meie puhasti annab teile teada, kui on aeg filter välja vahetada. Lisaks garanteerib Philipsi originaalfilter optimaalse jõudluse kuni 12 kuuks, tagades puhta õhu terveks aastaks.

    3 käsitsi reguleeritavat kiirust: keskmine, turbo, unerežiim

    3 käsitsi reguleeritavat kiirust: keskmine, turbo, unerežiim

    Kohandage õhupuhastust meie puhasti kolme erineva kiiruseseadega: unerežiim, keskmine ja turbo. Kui soovite kõrge saastetaseme korral õhu puhastamisel kiiremat tulemust, seadke puhasti lihtsalt turborežiimi.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Tootetüüp
      Õhupuhasti
      Tehnoloogia
      HEPA NanoProtect
      Värv
      Valge, siidbeež
      Esmane materjal
      Plast
      Internetiühendus
      Jah
      Wi-Fi leviala
      2,4 GHz
      Hääljuhtimine
      Ei

    • Tehnilised andmed

      Maksimaalne võimsus
      12 W
      Õhukvaliteedi andurid
      Ei
      Min helitase
      19 dB(A)
      Max helitase
      49 dB(A)

    • Talitlus

      CADR (puhastatud õhu väljundvõimsus) (osakesed, GB/T)
      170 m³/h
      Filtri kihid
      HEPA, eelfilter
      Osakeste filtreerimine
      99,97% 0,003 mikroni juures
      Max toasuurus
      44 m2

    • Kasutatavus

      Juhtme pikkus
      1,6 m
      Ajakava koostamise funktsioon
      Jah (rakenduses)
      Automaatrežiim
      Ei
      Unerežiim
      Jah
      Kiiruse seaded
      Jah (unerežiim, keskmine, turbo)
      Öötuli
      Ei
      Õhukvaliteedi tagasiside
      Ei
      Liides
      Digitaalne (puudutus)
      Soovituslik filtrivahetus
      1 aastat

    • Ohutusfunktsioon

      Lapselukk
      Ei

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote kõrgus
      34,1 cm
      Toote kaal
      2,2 kg
      Toote laius
      23,7 cm
      Toote pikkus
      24,3 cm
      Pakendi pikkus
      26,3 cm
      Pakendi laius
      26,3 cm
      Pakendi kõrgus
      37,5 cm
      Pakendi kaal
      3,2 kg

    • Energiatõhusus

      Energiatarve ooterežiimis
      < 1 W
      Pinge
      100-240 V
      Sagedus
      50/60 Hz

    • Hooldus

      Garantii
      2 aastat

    • Kokkusobivus teiste toodetega

      Komplektis olevad tarvikud 1
      Kaks ühes HEPA filter
      Seonduvad tarvikud 1
      FY0611

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

    • (1) Õhust, mis läbib filtri, testitud iUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
    • (2) Philipsi õhupuhastite puhastatud õhu absoluutkogus ja energiatõhusus on filtri NanoProtect HEPA kasutamisel suurem kui filtri HEPA H13 kasutamisel, testitud vastavalt GB/T 18801-le.
    • (3) Üheks puhastamiseks teoreetiliselt kuluv aeg, mille saamiseks jagatakse selle CADR 170 m²/h ruumi suurusega 48 m² (eeldusel et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).
    • (4) Filtrimaterjali läbivast õhust; filtrimaterjali katsetati kase õietolmu abil vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003-le.
    • (5) Mikroobide vähendamise määra testimine välises laboris seadmega, mis töötab turborežiimis 1,5 h katsekambris, mis on saastunud HCOV-229E viiruse aerosoolidega. Olles küll sellega seotud, pole HCOV-229E siiski SARS-CoV-2, mis põhjustab Covid-19.
    • (6) Standardi IEC 60704-1 - 2020, MOD kohaselt testitud keskmine müratase.
    • (7) Deklareeritud CADR vati kohta max võimsusel võrreldes 2023. a märtsis Saksamaal Amazonis 20 enimmüüdud õhupuhastiga
    • (8) Soovituslik tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja WHO linna saastetaseme andmete põhjal. Tegelik tööiga oleneb kasutuskeskkonnast ja sagedusest. Kehtib ainult riikides, kus on olemas Philipsi kauplus.
