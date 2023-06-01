Kompaktne suurus ja elegantne disain

Tänu puhasti kompaktsele suurusele ja elegantsele disainile sobib see täiendama mis tahes ruumi, täiustades nii kodu õhukvaliteeti kui ka esteetikat. Vaid 34 cm pikk seade sobib täiuslikult laua või riiuli peale. Tundke rõõmu nii värskest ja puhtast õhust kui ka maitsekast kujundusest.