AC0650/10
Meie kõige energiasäästlikum ja kompaktsem õhupuhasti
Ühe nupuvajutusega eemaldab õhupuhasti allergeenid ja saasteained, tarbides samas minimaalselt energiat. Selle kompaktne ja õhuke kujundus sulandub sujuvalt teie koju. Juhtige õhupuhastit igal ajal ja igal pool rakenduse Philips Air+ abil.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Meie õhupuhasti varustab 170 m3/h CADR-i juures iga toanurga puhta õhuga, puhastades põhjalikult kuni 44 m2 ruume. Jätke vähem kui 17 minutiga (3) hüvasti saasteainetega, nagu PM2,5, bakterid, õietolm, tolm, lemmikloomade kõõm jms.
Meie NanoProtect HEPA tehnoloogiaga varustatud 2-kihiline filtreerimissüsteem püüab kinni lausa 99,97% üliväikestest osakestest, mille suurus on vaid 0,003 mikronit (1). NanoProtect HEPA tehnoloogia püüab saasteained kinni, kasutades nende ligitõmbamiseks elektrostaatilist laengut ning puhastades kuni 2 × rohkem õhku kui tavaline HEPA H13 filter, olles seejuures energiatõhusam (2).
VitaShieldist ei pääse läbi peaaegu mitte miski peale puhtama õhu. VitaShieldi tehnoloogia püüab kinni isegi vaid 0,003 mikroni suurused aerosoolid, mikroobid ja osakesed, mis on väiksemad kui väikseim teadaolev viirus. Sõltumatu välise labori katsete kohaselt eemaldab õhust H1N1 viiruse. Lisaks eemaldab katsete kohaselt 99,99% HCov-E229 viirusest (5).
Saavutage puhtam õhk minimaalse energiatarbega ja hoidke elektriarvete pealt kokku. Töötades max 12 W juures, on meie puhasti teistest peamistest õhupuhastitest 2× energiatõhusam (7). Unerežiimis tarbib see vaid 2 W ehk 30× vähem elektrit kui tavaline lambipirn.
Nautige segamatut und meie uuendusliku õhupuhasti abil. Unerežiimis töötab see ainult sosinastki vaiksema 19 dB (6) juures. Samuti hämardub valgushäiringu vähendamiseks digitaalnäidik. See seadistus hoiab teie kodu õhu alati isegi öösiti puhtana.
Kui valite Philipsi, toetute Philipsi usaldusväärsele kaubamärgile, millel on õhupuhastus- ja tervishoiutehnikas üle 80 aasta pikkune kogemus. Meie õhupuhastid läbivad enne väljaandmist 170 ranget kontrolltesti ning need on sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute Keskus (ECARF).
Meie rakendus annab parema mugavuse ja täpsema kontrolli. Rakenduses saate lülitada puhasti sisse ja välja, reguleerida kiiruseseadeid ja jälgida filtri seisundit. Lisaks saate rakendusesisesest artiklikogust lisateavet õhu puhastamise kohta ning vaadata andmeid välisõhu kvaliteedi kohta. Need võimalused on teile alati kõikjal kättesaadavad.
Tänu puhasti kompaktsele suurusele ja elegantsele disainile sobib see täiendama mis tahes ruumi, täiustades nii kodu õhukvaliteeti kui ka esteetikat. Vaid 34 cm pikk seade sobib täiuslikult laua või riiuli peale. Tundke rõõmu nii värskest ja puhtast õhust kui ka maitsekast kujundusest.
Saavutate optimaalse jõudluse minimaalse vaevaga, kuna meie puhasti annab teile teada, kui on aeg filter välja vahetada. Lisaks garanteerib Philipsi originaalfilter optimaalse jõudluse kuni 12 kuuks, tagades puhta õhu terveks aastaks.
Kohandage õhupuhastust meie puhasti kolme erineva kiiruseseadega: unerežiim, keskmine ja turbo. Kui soovite kõrge saastetaseme korral õhu puhastamisel kiiremat tulemust, seadke puhasti lihtsalt turborežiimi.
