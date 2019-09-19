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  • Täielikult tasku mahtuv
  • Täielikult tasku mahtuv
  • Täielikult tasku mahtuv
  • Täielikult tasku mahtuv

Tootmine lõpetatud

Kaasaskantav raadio

AE1530/00

4
| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Täielikult tasku mahtuv
Philipsi stiilse, tasku mahtuva MW-/FM-raadioga võite kõikjal nautida valju, kvaliteetset heli.
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Täielikult tasku mahtuv

  • FM/MW, analooghäälestus

  • Sisseehitatud kõlar

  • Kõrvaklappide pistik

  • Patareitoitega

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

Helitugevuse juhtimine ning sisse- ja väljalülitamine pööratava ketta abil

0

Sisseehitatud kõlar, et saaksite raadiot hea heliga ja valjult kuulata

Sisseehitatud kõlar, et saaksite raadiot hea heliga ja valjult kuulata

Kõlaril on hea helikvaliteet, et pakkuda rohkem naudingut.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

3
2

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1530 Przenośne radio

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Positiivsed omadused

fülhalgató csatlakozó

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See arvustus tehti tootele AE1530 Hordozható rádió

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1530 Hordozható rádió

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1530 Přenosné rádio

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1530 Přenosné rádio

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.