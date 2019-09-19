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Tootmine lõpetatud
FM/MW, analooghäälestus
Sisseehitatud kõlar
Kõrvaklappide pistik
Patareitoitega
FM-/MW-stereotuuner
0
Kõlaril on hea helikvaliteet, et pakkuda rohkem naudingut.
4.0
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
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See arvustus tehti tootele AE1530 Przenośne radio
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See arvustus tehti tootele AE1530 Przenośne radio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Positiivsed omadused
fülhalgató csatlakozó
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See arvustus tehti tootele AE1530 Hordozható rádió
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See arvustus tehti tootele AE1530 Hordozható rádió
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
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See arvustus tehti tootele AE1530 Přenosné rádio
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AE1530 Přenosné rádio