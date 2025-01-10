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Uus
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Integreeritud muudetava nurgaga laud
OptimalTEMP tehnoloogia
Jalglülitid
Võimas 45 g/min auruvoog
Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*
Muudetava nurgaga triikimislauda saab mugava kasutuskogemuse jaoks ükskõik millisesse asendisse seada. Horisontaalne asend on mõeldud kõige keerulisemate kangaste triikimiseks, vertikaalne asend sobib õrnade kangaste aurutamiseks.
Keeruliste kortsude silumiseks toodab võimas mootor auru kuni 45 g minutis, triikraua kitsenev ots aitab täpseid tulemusi saavutada.
OptimalTemp-tehnoloogia välistab põletusjäljed igasuguse triigitava kanga puhul, tänu millele võite triikida muretult kõike alates teksadest ja lõpetades siidiga.
4.9
5-st
43
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AndreaZap
10/01/2025
Lietuva
Fantastika
Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
ModeJ
31/12/2024
Lietuva
Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai
Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Vikule
30/12/2024
Lietuva
Garintuvas-lygintuvas
Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade vastu puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga
võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega
võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijate arvamusele, tootepaigutuse test oktoobris 2022