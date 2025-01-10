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  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
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  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
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  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.

Uus

Kõik-ühes triikimislahendusedKõik-ühes triikimis- ja aurukeskus 6000

AIS6001/10

4.9
| (43) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
Philipsi kõik-ühes seeria 6000 on teie nutilahendus alati parima väljanägemise tagamiseks. Elegantne kolm-ühes triikimise, aurutamise ja laua kasutusviis võimaldab teil vertikaalses, horisontaalses või kallutatud asendis riietelt kiiresti kortse eemaldada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Suurem mitmekülgsus, jõudlus ja mugavus**

Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.

  • Integreeritud muudetava nurgaga laud

  • OptimalTEMP tehnoloogia

  • Jalglülitid

  • Võimas 45 g/min auruvoog

  • Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*

Integreeritud muudetava nurgaga triikimislaud

Integreeritud muudetava nurgaga triikimislaud

Muudetava nurgaga triikimislauda saab mugava kasutuskogemuse jaoks ükskõik millisesse asendisse seada. Horisontaalne asend on mõeldud kõige keerulisemate kangaste triikimiseks, vertikaalne asend sobib õrnade kangaste aurutamiseks.

Võimas mootor, mis sobib isegi keeruliste kortsude hõlpsaks silumiseks

Võimas mootor, mis sobib isegi keeruliste kortsude hõlpsaks silumiseks

Keeruliste kortsude silumiseks toodab võimas mootor auru kuni 45 g minutis, triikraua kitsenev ots aitab täpseid tulemusi saavutada.

OptimalTEMP, põletusjäljed on välistatud igasuguse triigitava kanga puhul

OptimalTEMP, põletusjäljed on välistatud igasuguse triigitava kanga puhul

OptimalTemp-tehnoloogia välistab põletusjäljed igasuguse triigitava kanga puhul, tänu millele võite triikida muretult kõike alates teksadest ja lõpetades siidiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

43

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/01/2025

Lietuva

Lietuva

Fantastika

Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

31/12/2024

Lietuva

Lietuva

Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai

Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Garintuvas-lygintuvas

Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

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Lahtiütlused

  1. Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade vastu puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga

  2. võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega

  3. võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijate arvamusele, tootepaigutuse test oktoobris 2022