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  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
  • Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.

Kõik-ühes triikimislahendusedKõik-ühes triikimis- ja aurukeskus 6000

AIS6020/70

5
| (29) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.
Philipsi kõik-ühes seeria 6000 on teie nutilahendus alati parima väljanägemise tagamiseks. Elegantne kolm-ühes triikimise, aurutamise ja laua kasutusviis võimaldab teil vertikaalses, horisontaalses või kallutatud asendis riietelt kiiresti kortse eemaldada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Suurem mitmekülgsus, jõudlus ja mugavus**

Üks süsteem. Tõhus ja probleemivaba.

  • Integreeritud muudetava nurgaga laud

  • OptimalTEMP-tehnoloogia

  • Jalglülitid

  • Võimas 45 g/min auruvoog

  • Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*

Integreeritud muudetava nurgaga triikimislaud

Integreeritud muudetava nurgaga triikimislaud

Muudetava nurgaga triikimislauda saab mugava kasutuskogemuse jaoks ükskõik millisesse asendisse seada. Horisontaalne asend on mõeldud kõige keerulisemate kangaste triikimiseks, vertikaalne asend sobib õrnade kangaste aurutamiseks.

Võimas mootor, mis sobib isegi keeruliste kortsude hõlpsaks silumiseks

Võimas mootor, mis sobib isegi keeruliste kortsude hõlpsaks silumiseks

Keeruliste kortsude silumiseks toodab võimas mootor auru kuni 45 g minutis, triikraua kitsenev ots aitab täpseid tulemusi saavutada.

OptimalTEMP, põletusjäljed on välistatud igasuguse triigitava kanga puhul

OptimalTEMP, põletusjäljed on välistatud igasuguse triigitava kanga puhul

OptimalTemp-tehnoloogia välistab põletusjäljed igasuguse triigitava kanga puhul, tänu millele võite triikida muretult kõike alates teksadest ja lõpetades siidiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

29

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
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2
1

26/12/2024

Україна

Україна

на сайті знайшла помилку :)

В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

26/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена технікою

Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати

Positiivsed omadused

Компактна, легка праска, потужний пар, зручність

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

24/10/2024

Україна

Україна

Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.

Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.

Positiivsed omadused

Гарно пропрасовує речі

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

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Lahtiütlused

  1. Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga

  2. võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega

  3. võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijate arvamusele, tootepaigutuse test oktoobris 2022