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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Integreeritud muudetava nurgaga laud
OptimalTEMP-tehnoloogia
Jalglülitid
Võimas 45 g/min auruvoog
Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*
Muudetava nurgaga triikimislauda saab mugava kasutuskogemuse jaoks ükskõik millisesse asendisse seada. Horisontaalne asend on mõeldud kõige keerulisemate kangaste triikimiseks, vertikaalne asend sobib õrnade kangaste aurutamiseks.
Keeruliste kortsude silumiseks toodab võimas mootor auru kuni 45 g minutis, triikraua kitsenev ots aitab täpseid tulemusi saavutada.
OptimalTemp-tehnoloogia välistab põletusjäljed igasuguse triigitava kanga puhul, tänu millele võite triikida muretult kõike alates teksadest ja lõpetades siidiga.
5.0
5-st
29
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ЛІРА
26/12/2024
Україна
на сайті знайшла помилку :)
В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Imk337
26/10/2024
Україна
Kampaania osa
Дуже задоволена технікою
Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати
Positiivsed omadused
Компактна, легка праска, потужний пар, зручність
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Sonecko
24/10/2024
Україна
Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.
Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.
Positiivsed omadused
Гарно пропрасовує речі
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga
võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega
võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijate arvamusele, tootepaigutuse test oktoobris 2022