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Muudetava nurgaga triikimislaud,
Dual Heating tehnoloogia
OptimalTEMP tehnoloogia
Ergonoomiline triikraua disain
Integreeritud muudetava nurgaga triikimislauda saab paindliku ja mugava triikimise jaoks kitsendada ja pöörata mis tahes asendisse. Kõige keerulisemate kangaste horisontaalseks triikimiseks või kõige õrnemate kangaste vertikaalseks triikimiseks. Samuti kõikideks vahepealseteks valikuteks.
Topeltsoojenduse tehnoloogia võimaldab võimsat läbitungivat auru, et eemaldada kortsud paremini kui aurutriikraud**, tagades, et teie riided saavad hõlpsasti parima väljanägemise.
Võrreldes tavapärase aurutriikrauaga*** on see poole kergem ning ergonoomiline triikraua pea Iron+ tagab, et saate rõivastelt mugavalt kortse eemaldada.
4.9
5-st
91
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
August38
18/08/2023
Eesti
Üllatusin korralikult!
Olen tööalaselt päris paljude erinevate (professionaalsete) aurutajate ja triikimissüsteemidega kokku puutunud, seega mul see aurutajate latt on üsna kõrgele aetud, niiet üllatusin korralikult, kui selle Philipsi masinaga riideid hakkasin siluma. Ei jää karvavõrdki alla kallimatele masinatele ja saab kõik materjalid üllatavalt kiirelt sirgeks. Pluss punktid laua kaldenurga vahetamise kohta ja riidepuu riputuskonksu kohta! Kindlasti üks võimsamaid auruteid, mida olen kasutanud, niiet julgen soovitada küll! Ainuke miinus on vbl see, et ma ei ole suutnud seda veel megakompaktseks kokku voltida, seega väga väikeses elamises on mõistlikum pigem käsiaurutit siiski omada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
Rahul kasutaja
01/08/2023
Eesti
Uskumatult mugav
Kuna olen üle pooleteise aasta kasutanud Philipsi käsiaurutit ja olen sellesse nii armunud, ei uskunud, et mõni muu seade võiks riiete aurutamise veelgi lihtsamaks teha, kuid otsustasin aurukeskusele võimaluse anda ja vau! Esiteks nii läbimõeldud detailid, kuidas saab auruti alust tõsta laua juurde kui kasutan süsteemi triikimislauana, konks aurutamise riidepuu jaoks. Kodus saab süsteemi mugavalt erinevatesse tubadesse viia tänu ratastele jne. Ja ma ei uskunud, et see aurusüsteem nii võimas on, tõesti tuleb palju auru, saab riideid väga kiiresti värskendada ja vajadusel triikida, ei pea pesema, kui riided veidi seisnud on, piisab kui auruga üle lasta, mis hävitab ka bakterid. Olen väga väga rahul! Käsiaurutist ma ilmselgelt ei loobu aga need kaks täiendavad teineteist, üks kodus ja teine reisidel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
Liis32
22/05/2023
Eesti
Ületas ootused
Enne esimest kasutust olid ootused pigem madalad- äkki saab mõned kleidid-pluusid kiirelt auruga värskendada peale pikemat kapis seismist. Aga! Proovisin süsteemi pea kõikide erinevate materjalidega alates voodipesust kuni õrnemate pitspluusideni. Tulemused olid iga kord imelised. Vastavalt vajadusele on väga kerge auru kogust muuta, et ka keerulisemad kortsud saaksid siledaks. Meeldib, et laua kõrgust ja kallet saab muuta. Tänu sellele ei jää selg kangeks ja erinevas pikkuses inimesed saavad selle kiirelt enda järgi sättida. Meeldib, et süsteem tervikuna näeb kena välja ja ei pea kappi peitu panema. Kui laua püstiseks sättida, siis ei võta palju ruumi ja väga kerge on ratastel ühest kohast teise manööverdada. Meeldib, et triikimine on muutunud kiireks. Vajutan nuppu ja pea kohe on masin kasutusvalmis kasvõi ühe pluusi triikimiseks. Ja kui pärast unustan nupust välja lülitada, siis masin lülitab end ise välja. Ja seda on väikeste laste kõrvalt juba korduvalt juhtunud. Ainuke asi, mis vajas mul esialgu harjumist võrreldes tavalise triikrauaga oli kuum aur, mille alla ei tasu käsi jätta. Peale süsteemi kasutusele võtmist ei ole olnud kordagi vajadust tavatriikrauda ülesse otsida.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele All-in-One 8500 AIS8540 Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus
testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. coli, S. aureus, C. albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga
Võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega
võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijatele, tootepaigutuse test oktoobris 2022