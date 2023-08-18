Tegemist on parima triikraua ja aurusüsteemiga mida ma eales kasutanud olen. Mul on steam one aurustüsteem ja sellega tegelikult triikida ei saa, mõned üksikud kortsud saab sirgemaks aurutada. Kui riided on väga kortsus, siis ei ole neid ka tavalise triikrauaga lihtne sirgeks saada. Aga nüüd selle all in one süsteemiga on parem triikida kui tavalise triikrauaga ja vahet ei ole kui kortsus riided on. Tulemus jääb ideaalne, riided näevad välja nagu uued. Kui siiamaani üritasin ma oma riideid alati pesta ka sättida nii, et tiikida poleks vaja, siis praegu ma triigin kõike. All in one triikraud on kerge ja lihtne kasutada, kiiresti läheb soojaks, paak on paraja suurusega ja see töötab on väga vaikselt. Soovitaksin seda toodet kõigile, kellele ei meeldi triikida ja kellel on väike kodu.